Spis treści: 01 Czego truskawki nie lubią?

02 Czym nawozić truskawki jesienią? Dwa składniki są kluczowe

03 Co daje jesienne nawożenie truskawek?

04 Nie pomijaj tych składników, truskawki odwdzięczą się obfitym plonem

05 Okrywanie truskawek na zimę

Czego truskawki nie lubią?

Opadające z drzew liście jednoznacznie wskazują na to, że do zimy coraz bliżej. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy osiadać na laurach — w ogrodzie nadal jest wiele do zrobienia. Skup się na jesiennym nawożeniu truskawek, aby w kolejnym sezonie zebrać kilogramy smacznych i dorodnych owoców.

Najpierw upewnij się, że wiesz, jakich błędów na działce unikać. Chcesz dokarmić swoje rośliny? Pod żadnym pozorem nie sięgaj po preparaty azotowe. Stosuje się je krótko po zakończeniu zbioru owoców, maksymalnie do połowy sierpnia. Pozwala to roślinom na regenerację po wyczerpującym okresie owocowania. Nawożenie truskawek jesienią rządzi się innymi prawami. Pomiń dawki azotu — pierwiastek niepotrzebnie mobilizowałby je do wzrostu. Taka pobudka narazi rośliny na przemarznięcie.

Reklama

Zdjęcie O zebraniu obfitych plonów musisz pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem / 123rf / 123RF/PICSEL

Przeczytaj: Nie zwlekaj ze zbiorami. Eksplozja cennych wartości po pierwszych przymrozkach

Czym nawozić truskawki jesienią? Dwa składniki są kluczowe

Nie wszyscy decydują się na podawanie odżywek jesienią. Okazuje się jednak, że mogą być one bardzo pomocne w kontekście tego, jak przygotować truskawki na zimę. Nawożenie powinno bazować na dwóch składnikach: potasie oraz fosforze. Co ważne, jeśli zastosujemy je o tej porze roku, wiosną będziemy mogli ograniczyć ich ilość podczas nawożenia.

Co daje jesienne nawożenie truskawek?

Czas przejść do efektów, jakich możemy spodziewać się po wykonaniu dodatkowej pracy w ogrodzie. Potas i fosfor mają korzystny wpływ na zwiększenie mrozoodporności truskawek. Dzięki nim wzmocniony zostaje system korzeniowy. Roślinom łatwiej jest też magazynować życiodajne sole i cukry, przez co stają się bardziej wytrzymałe przy niskich temperaturach.

Zastosowanie jesiennego nawozu do truskawek bazującego na fosforze i potasie nie oznacza, że wiosną nie będą potrzebne. Składniki sprzyjają dojrzewaniu owoców, które wyrastają jędrniejsze, słodsze i smaczniejsze.

Nie pomijaj tych składników, truskawki odwdzięczą się obfitym plonem

Podstawy mamy już za sobą. W uprawie owoców ważny jest jednak każdy szczegół. Podczas nawożenia truskawek warto dostarczyć im także krzem, siarkę oraz wapń, które mają niebagatelny wpływ na zwiększenie odporności truskawek na mróz.

Mniej oczywistymi, ale równie potrzebnymi pierwiastkami są bor oraz cynk. Tworzą tarczę ochronną nie tylko przed niskimi temperaturami, ale też chorobami. Weź pod uwagę, że niedobory mikroelementów utrudniają truskawkom pobieranie składników pokarmowych, przez co słabną i marnieją.

Zdjęcie Truskawki z własnej uprawy smakują najlepiej / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Odkażanie szklarni po uprawach. Jak i czym użyźnić glebę w szklarni?

Okrywanie truskawek na zimę

To finalny etap przygotowania truskawek do zimy. Stosowanie osłon dodatkowo ochroni uprawy przed niesprzyjającymi warunkami. Należy pamiętać, że okrywanie truskawek przeprowadza się zarówno w przypadku tegorocznych sadzonek, jak i starszych okazów.

Kiedy okrywać truskawki na zimę? Termin zwykle wyznacza się na listopad — po pierwszych przymrozkach, kiedy rośliny wejdą już w stan spoczynku. Odpowiedni moment możesz wybrać na podstawie obserwacji. Osłonę przygotuj, kiedy liście zmienią kolor na ciemnoczerwony lub brązowo-purpurowy.

Czym okrywać truskawki? Najlepiej nadają się do tego agrowłóknina, folia perforowana oraz słoma. Materiały skutecznie chronią przed mrozem i wiatrem, ale jednocześnie przepuszczają wodę, której niedobory zimową porą też obniżałyby zdolności przetrwania truskawek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Aromatyczne truskawki. Smakowite i odżywcze owoce Interia.tv

Polecamy:

Jesienne sadzenie czosnku ozimego. Kiedy, jak i gdzie? Odpowiadamy na nurtujące pytania

Obornik i wapno. Czy można je łączyć i jak wykorzystać jesienią w ogrodzie?