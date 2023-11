Powierzchnia pokryta resztkami jedzenia czy starym tłuszczem to idealne środowisko do rozwoju bakterii. Co prawda część z nich na pewno zginie pod wpływem wysokiej temperatury, jednak istnieje pewne ryzyko przeniesienia ich na pożywienie czy sztućce. Zabrudzona blacha może też negatywnie wpłynąć na smak czy zapach przygotowywanych potraw. Najlepiej byłoby czyścić ją po każdym użyciu, jednak większość osób po prostu nie ma na to czasu. Jak więc zminimalizować ryzyko powstania zabrudzeń i czym wyczyścić blachę z piekarnika? Podpowiadamy.

Jak szybko i skutecznie wyczyścić blachę z piekarnika?

Wiele osób przeciera blachę z piekarnika papierem ręcznikowym lub wyciera ją mokrą ściereczką. Takie działanie z pewnością pomoże, jednak niekoniecznie pozwoli pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Istnieją jednak domowe sposoby na czyszczenie blachy z piekarnika, które pomogą szybko i skutecznie pozbyć się resztek jedzenia czy zaschniętego tłuszczu.

Możemy wykorzystać na przykład sól. W tym celu musimy wysypać jej grubą warstwę na blachę, a następnie umieścić ją w nagrzanym piekarniku. Gdy sól zbrązowieje, będzie to oznaczało, iż pochłonęła tłuszcz. Wówczas możemy wyjąć blachę z piekarnika, wysypać resztki soli, a następnie przetrzeć blachę papierowym ręcznikiem i umyć pod bieżącą wodą.

W skutecznym wyczyszczeniu tak blachy, jak i całego piekarnika może pomóc również cytryna. Do zabrudzonej blachy wlewamy wodę i sok z tego cytrusa. Następnie wkładamy blachę do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Po upływie 30 minut wyjmujemy blachę, a gdy wystygnie, po prostu myjemy.

Warto używać papieru do pieczenia lub folii aluminiowej, by zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się zabrudzeń. Zlecane jest też regularne czyszczenie blachy. W ten sposób minimalizujemy ryzyko gromadzenia trudnych do usunięcia, starych zabrudzeń.

Jak wyczyścić blachę z piekarnika tabletką do zmywarki?

Czy czyszczenie blachy piekarnika tabletką do zmywarki to dobry pomysł? Okazuje się, że tak. Możemy jednocześnie wyczyścić wnętrze piekarnika, pozbywając się z niego uporczywych zabrudzeń. Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki? Oto kolejne kroki:

Tabletkę do zmywarki umieszczamy na blasze, a następnie zalewamy gorącą wodą. Powinna ona sięgać minimum do połowy tabletki.

Piekarnik nagrzewamy do 100 stopni Celsjusza, a następnie wkładamy do niego blachę.

Blaszkę pozostawiamy wewnątrz piekarnika na 2-3 godziny.

Po tym czasie wyjmujemy blachę z piekarnika i dokładnie ją myjemy. Czyścimy też piekarnik przy pomocy gąbki zwilżonej ciepłą wodą. Aby usunąć pozostałości tabletki, najlepiej namaczać gąbkę w wodzie 2-3 razy.

Czyszczenie blachy i wnętrza piekarnika w ten sposób sprawi, że ich powierzchnie będą lśniące i wolne od zabrudzeń.

Jak wyczyścić blachę z piekarnika sodą?

Soda oczyszczona jest w stanie poradzić sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami. Można więc wykonać z niej specjalną pastę, mieszając dziesięć łyżek sody z trzema łyżkami octu i czterema łyżkami gorącej wody. Powinna powstać gęsta pasta, którą rozprowadzimy na powierzchni blachy i zetrzemy przy pomocy mokrej gąbki po upływie kilku godzin.

Przydatna będzie też pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Mieszamy je w proporcjach 1:1, rozprowadzamy i pozostawiamy na kwadrans. Po tym czasie ścieramy brud i spaleniznę przy pomocy gąbki, a następnie spłukujemy wszystko wodą i wycieramy do sucha.

Kolejny sposób to wymieszanie sody oczyszczonej z płynem do mycia naczyń i wodą. W tym celu mieszamy ½ szklanki wody, ¼ szklanki sody oczyszczonej i 1 łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Powstałą miksturę rozprowadzamy na powierzchni blachy czy piekarnika i pozostawiamy na kilku minut. Po tym czasie przecieramy powierzchnię mokrą ściereczką, a następnie wycieramy do sucha.

Jak usunąć zapieczony tłuszcz?

Znacznie łatwiej będzie pozbyć się zapieczonego tłuszczu i uporczywego brudu, gdy zostaną zmiękczone przy pomocy octu i wody. Wymieszanie ich w proporcjach 1:1 pozwoli otrzymać roztwór, którym należy spryskać blachę i wnętrze piekarnika. Już po upływie kilku minut zabrudzenia będą łatwiejsze do usunięcia. Pamiętajmy tylko by nie czyścić teflonowych powierzchni druciakami czy ostrym gąbkami, bo możemy je porysować i po prostu zniszczyć.

