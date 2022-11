Gotowanie na gazie do tej pory kojarzyło się z najlepszym i najtańszym sposobem na przygotowywanie potraw. Jednak od momentu znacznej podwyżki cen błękitnego paliwa warto zastanowić się, jak ograniczyć ilość zużywanego gazu ziemnego, nawet przy najprostszych kuchennych czynnościach. Zobacz, co możesz zrobić przy zwykłym gotowaniu wody, by zaoszczędzić gaz, pieniądze i czas.

Oszczędzanie gazu w kuchence. Dopasuj palnik do wielkości garnka

Zdjęcie Dopasuj palnik do wielkości garnka / 123RF/PICSEL

Jest to pierwsza, a jednocześnie bardzo ważna, wskazówka. Warto pamiętać, że dopasowanie palnika do wielkości garnka powinno się odbywać na podstawie średnicy jego dna, a nie pojemności.

W przypadku postawienia zbyt dużego naczynia na mały palnik, ogrzewanie substancji w nim zawartej będzie nieefektywne. Przez to doprowadzenie jej do wymaganej temperatury zajmie dużo więcej czasu oraz zużyje znacznie większą ilość gazu.

W odwrotnej sytuacji, gdy garnek będzie zbyt mały w stosunku do palnika, zauważymy wychodzące spod niego języczki gazu. Jest to nadmierna ilość gazu, która nie jest wykorzystywana w danym momencie i tak naprawdę po prostu się marnuje.

Gdy nie możemy odpowiednio dobrać garnka do wielkości palnika, zawsze warto postawić mniejszy garnek na większym palniku i odpowiednio dostosować płomień.

Zdjęcie Nic nie wskazuje na to, że ceny gazu ustabilizują się na bieżącym poziomie / Marek Bazak / East News

Oszczędzanie gazu w kuchence. Pamiętaj o pokrywce

Zawsze nakładajmy pokrywkę na garnek w czasie gotowania. Dlaczego? Bo jest to naturalna bariera dla uciekającej wody. Wykorzystując pokrywkę, sprawiamy, że optymalna temperatura jest osiągana znacznie szybciej, co następnie przekłada się na czas gotowania oraz ilość zużytego w tym celu gazu. Według specjalistów gotowanie z pokrywką pozwala zaoszczędzić nawet 30 procent energii, co może mieć odczuwalne skutki, gdy przyjdzie do zapłaty rachunku.

Zdjęcie Brak pokrywki na naczyniu może skutkować dodatkową utratą energii, a co za tym idzie - wyższymi rachunkami / 123RF/PICSEL

Dobierz odpowiednią ilość wody - tak zaoszczędzisz gaz

Po pierwsze zbyt duża ilość wody sprawi, że czas doprowadzenia jej do wrzenia będzie znacząco wydłużony. Drugi element, pieniądze, jest nierozłącznie związany z pierwszym. Im dłużej będziemy korzystać z kuchenki, tym więcej zapłacimy za gaz. Warto o tym pamiętać, szczególnie, gdy gotujemy zbyt dużo wody w stosunku do naszych potrzeb.

Ważna zasada oszczędzania gazu: posól wodę dopiero po zagotowaniu

Zdjęcie Uważaj, w którym momencie dodajesz sól do wody / 123RF/PICSEL

Większość osób gotujących wodę w garnku ją soli. Czy ma znaczenie, w którym momencie jej dodamy? Oczywiście, że tak! Woda z solą potrzebuje więcej czasu do zagotowania się. Tak więc, gdy dodamy soli do zimnej wody, sprawimy, że doprowadzenie jej do temperatury wrzenia się wydłuży. A wydłużony czas gotowania oznacza konieczność zapłaty wyższego rachunku za gaz ziemny.

Zmniejsz płomień, gdy woda się zagotuje

Gdy już doprowadziliśmy do gotowania, zmniejszmy płomień pod garnkiem. Nawet gotując makaron, nie ma potrzeby, by po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wody i dodaniu produktu gaz był cały czas ustawiony na największą moc. W takiej sytuacji możemy być pewni, że nasz produkt ugotuje się idealnie, a my zaoszczędzimy kolejne kilka złotych do domowego portfela.

