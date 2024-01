Spis treści: 01 Skąd bierze się wilgoć na oknach?

02 Co zrobić, gdy okna parują? Banalny patent na wilgoć

03 Jak usunąć wilgoć z samochodu?

Skąd bierze się wilgoć na oknach?

Oto zjawisko, z którym mamy do czynienia w miesiącach jesiennych i zimowych. Najczęściej odpowiada za to brak odpowiedniej wentylacji i ograniczony przepływ powietrza. Z tego powodu nie należy rezygnować z wietrzenia mieszkania zimą. To może jednak nie załatwić sprawy całkowicie.

Wilgoć na oknach pojawia się również wtedy, gdy nie korzystamy z okapu kuchennego podczas gotowania. Suszenie prania na grzejnikach to nadal popularny zwyczaj w polskich domach, którego jednak warto się oduczyć. Nie pomijajmy regularnych i częstych porządków wnętrza, zwłaszcza odkurzania podłóg i dywanów, ścierania kurzu i mycia okien, by pozbywać się na bieżąco ewentualnych zarodników pleśni.

Zdjęcie Jak ochronić mieszkanie przed wilgocią? Są na to proste sposoby / 123RF/PICSEL

Co zrobić, gdy okna parują? Banalny patent na wilgoć

Oczywiście można wziąć pod uwagę zakup pochłaniacza wilgoci. Jest to jednak niemały wydatek, a urządzenie zajmuje też miejsce. Właściciele mieszkań o niewielkim metrażu zwykle starają się nie zagracać dodatkowo swojej przestrzeni.

W takim wypadku, by zwalczyć wodę na oknach gromadzącą się na potęgę, warto wypróbować prosty trik. Potrzebujesz jedynie starej, czystej skarpetki, do której wsypiesz porcję suchego ryżu. Zabezpiecz zawiniątko gumką recepturką i umieść przy oknie. Ziarna będą pochłaniać nadmiar wilgoci. Pamiętaj jedynie o wymianie ryżu co kilka dni, by cały czas działał efektywnie.

Jak usunąć wilgoć z samochodu?

Zdjęcie Parujące szyby w aucie to zjawisko, które może skutkować kolizją czy wypadkiem / 123RF/PICSEL

Podany przez nas patent jest bardzo uniwersalny. Pomoże również uporać się z wilgocią w aucie. Zaparowane szyby są w końcu dużym problemem, ograniczającym widoczność podczas jazdy. Umieszczenie kilku skarpetek z ryżem pomoże pochłaniać nadmiar pary. W tym przypadku również nie można zapomnieć o regularnej wymianie (średnio raz na dwa-trzy dni) domowego środka na wilgoć w samochodzie.

Kierowcy testują różne rozwiązania. Pomocne okaże się także zastosowanie pianki do golenia. Nałóż ją na szybę, następnie dokładnie wytrzyj do sucha. Zabezpieczy to okna przed parowaniem, nie tworząc nieestetycznych smug.

