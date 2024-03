Termin wysiewania rzodkiewki

Rzodkiewkę zalicza się do gatunku roślin, które intensywnie reagują na sporą ilość światła w ciągu dnia. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że to właśnie okres, w którym dzień nadal jest dość krótki, będzie najlepszym do sadzenia tego smacznego warzywa. Z tego powodu najlepiej zaplanować w kalendarzu wysiew nasion rzodkiewki na wczesną wiosną, która oficjalnie rozpoczyna się w marcu. To czas, w którym na dobre znikają pozostałości śniegu, gleba ma czas na to, by porządnie wyschnąć, a dzień pozostaje dość krótki. Oprócz terminu wiosennego, ogrodnicy polecają także wysiew nasion na przełomie sierpnia i września.

Jeśli chcemy wydłużyć termin zbioru domowych upraw rzodkiewki, wysiewajmy ją w odstępach co kilka, a nawet kilkanaście dni. Rzodkiewka raczej nie przepada za nadmiernie chłodnymi dniami i nocami, jednak w sklepach ogrodniczych znajdziemy specjalne odmiany, które bez trudu poradzą sobie z niewielkim mrozem. Na tym etapie warto być na bieżąco z prognozami pogody. Zapowiadane wiosenne przymrozki mogą wymagać od nas okrycia upraw białą włókniną. Nie tylko skutecznie zabezpieczymy nasiona, ale także przyspieszymy kiełkowanie.

Warunki uprawowe warzywa

Wiemy już, że najlepszym terminem na wysiew nasion rzodkiewki jest wczesna wiosna. Jak zatem poprawnie zabrać się za to zadanie? Warto mieć na uwadze, że warzywo do prawidłowego wzrostu potrzebuje żyznej i wcześniej przekopanej gleby, w której dominuje pH 6-7. Działkowcy podpowiadają, by rzodkiewkę siać gęsto, do zagłębień o głębokości ok. 1-2 cm i przy zachowaniu odległości rzędów co 15-20 cm.

Rzodkiewka jest gotowa do zbioru po ok. 4-5 tygodniach 123RF/PICSEL

Rzodkiewka, ze względu na krótki czas wegetacji, to jedna z pierwszych wiosennych nowalijek. Dzieje się tak, gdyż od momentu siewu do czasu zbierania obfitego plonu mija zazwyczaj jedynie 4-5 tygodni. Wszystko jednak zależy od wybranej wcześniej odmiany. Może się zdarzyć, że nasiona innych gatunków warzywa pojawią się dopiero w okresie majówki. Co ważne, rzodkiewkę można dosiewać przez cały czas trwania wiosny, gdyż optymalna temperatura potrzebna do wzrostu oscyluje w tym czasie między 15 a 18 st. C.

Odpowiednie sąsiedztwo dla rzodkiewki

Zanim wysiejemy pierwsze nasiona rzodkiewki do gleby, musimy zastanowić się nad dwiema kwestiami. Pierwsza dotyczy nawożenia ziemi, w której mają wyrosnąć dorodne okazy. Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy radzą, by najpierw zasilić podłoże, a dopiero później zabrać się za sadzenie. Stosowanie sztucznych nawozów mineralnych w trakcie wzrostu nie tylko zakłóca optymalny rozwój rzodkiewki, ale także nie jest zbyt korzystny dla naszego zdrowia.

Druga z poruszanych kwestii to dobór odpowiedniego sąsiedztwa dla rzodkiewki. Prawidłowy wybór towarzystwa może skutecznie przyspieszyć kiełkowanie, czego efekty zobaczymy już po pierwszym tygodniu. Okazuje się, że rzodkiewka wprost przepada za:

marchewką,

pietruszką,

pasternakiem,

porem,

ogórkami,

burakiem.

