Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte były osoby urodzone po 1968 roku. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mogły przystąpić do OFE dobrowolnie. W 2014 roku OFE objęła jednak reforma - członkostwo w nich stało się dobrowolne dla wszystkich.

W 2014 i 2016 roku można było złożyć deklarację o pozostaniu w OFE - osoby, które tego nie zrobiły, zostały automatycznie przeniesione do ZUS. Co ciekawe, nie oznacza to jednak, że nie są już one członkami OFE. Wszystkie pieniądze, które wpłaciły tam one w przeszłości, wrócą do nich po osiągnięciu wieku emerytalnego.