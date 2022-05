Powiadomienie o przychodach od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 można składać tylko do końca maja.

Czasu jest niewiele, a złożenie oświadczenia jest bardzo ważne. To od wysokości tych przychodów będą zależały dalsze wypłaty zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych.

Od tych oświadczeń zależeć może zmniejszenie lub całkowite wstrzymanie wypłacania zasiłków.

O jakie oświadczenie ZUS chodzi?

Do 31 maja należy złożyć zaświadczenie o zarobkach przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenia przedemerytalne i równocześnie pracujące. Oświadczenie o zarobkach za okres od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku należy odebrać z firmy, w której takie osoby pracują, a następnie dostarczyć je do placówki ZUS.

Skąd pobrać oświadczenie ZUS?

Osoby samozatrudnione będące właścicielami jednoosobowej działalności gospodarczej samodzielnie tworzą taki dokument, a następnie dostarczają go do placówki ZUS. Ich przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby pracujące muszą pobrać oświadczenie z zatrudniającej ich firmy, po czym dostarczyć dokument do placówki ZUS. Sposób obliczania ich przychodu znajdziesz poniżej.

Oświadczenie ZUS - jakie są progi dochodowe?

Składając oświadczenie ZUS o dodatkowych przychodach, musimy liczyć się z możliwością zmniejszenia zasiłku lub jego całkowitej utracie. W przypadku świadczeń przedemerytalnych utracić można je kiedy przychód przekroczy 70 proc. średniego wynagrodzenia, czyli 3963,80 zł brutto. Jeśli natomiast przychód przekroczy 25 proc. (czyli 1415,70 zł brutto), zasiłek zostanie pomniejszony o minimum 675,35 zł. Aby prawidłowo obliczyć przychód, należy wziąć pod uwagę także kwoty innych pobranych w tym okresie zasiłków, zatem zasiłku: chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego.