Oprysk olejem parafinowym. Na co działa?

Porady Już teraz przypomnij sobie o truskawkach. Latem obrodzą olbrzymimi owocami Zimujących na drzewach i krzewach szkodników można się pozbyć za pomocą prostego oprysku olejem parafinowym. Ten sposób jest niezwykle tani i skuteczny. W dodatku uchodzi za ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Istotne jest jednak wykonanie oprysku w odpowiednim terminie.

Oprysk olejem parafinowym pozwala pozbyć się zarówno dorosłych osobników, jak i ich jaj oraz larw. Jego działanie opiera się na zamknięciu przetchlinek, a co za tym idzie, odcięciu szkodnikom dopływu tlenu. Sposób ten jest wykorzystywany zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów zajmujących się przydomowymi sadami oraz ogrodami.

Oprysk ten stosuje się na drzewach i krzewach owocowych, a także iglakach. Za jego pomocą można się pozbyć wielu szkodników. Na liście znalazły się:

mszyce,

przędziorek owocowiec,

misecznik śliwowy i cisowiec,

ochojnik świerkowo-modrzewiowy,

miodówki gruszowe,

skorupiki jabłoniowe.

Zdjęcie Oprysk olejem parafinowym zwalcza m.in. mszyce / 123RF/PICSEL

Kiedy przeprowadzić oprysk olejem parafinowym?

Uznaje się, że najlepszym terminem na wykonanie oprysku olejem parafinowym jest czas od końca lutego do końca marca. Dzięki temu jest pewność, że oprysk nie zaszkodzi pożytecznym owadom, które nie spędzają zimy na drzewach i krzewach. Zdaniem ogrodników oprysk najlepiej wykonywać w bezwietrzny i suchy dzień, gdy termometr nie wskazuje mniej niż 8 st. C. Warto kierować się również prognozami na kolejne dni. W tym czasie również nie powinny pojawiać się opady deszczu, a temperatura nie może spaść poniżej 5 st. C. W innym wypadku oprysk będzie odznaczać się znacznie mniejszą skutecznością.

Wybierając datę oprysku, należy również wziąć pod uwagę moment wybudzania się szkodników z zimowego uśpienia.

Oprysk trzeba zastosować przed pojawieniem się pierwszych liści. Skuteczność zapewni dokładne spryskanie wszelkich zakamarków, w których mogą kryć się szkodniki. Sposób ten sprawdzi się m.in. w przypadku takich drzew jak:

jabłonie,

grusze,

śliwy,

jodły,

cisy,

świerki,

modrzewie,

sosny.

W celu wykonania oprysku na szkodniki można wykorzystać gotowe preparaty. Rozwiązaniem jest także wykonanie własnej mieszanki na bazie oleju parafinowego dostępnego w aptece oraz wody. Zalecane proporcje mówią, że na każde 100 ml oleju powinno przypadać pięć litrów wody.

