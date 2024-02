Spis treści: 01 Hyzop lekarski: czas go poznać

02 Co można znaleźć w hyzopie?

03 Jak uprawiać hyzop lekarski?

Hyzop lekarski: czas go poznać

Gęste kępy, z których wystają setki długich łodyg to znak rozpoznawczy hyzopu lekarskiego. Co więcej, na końcach pojawiają się drobne fioletowe kwiaty, które dodają uroku i przyciągają wzrok swoim pięknym wyglądem. Hyzop również zalicza się do pachnących roślin, więc to nie lada gratka dla pożytecznych owadów, których pełno latem. Hyzop w naturalnym środowisku najlepiej rośnie w klimacie śródziemnomorskim i właśnie takie warunki preferuje, aby intensywnie rosnąć i kwitnąć. Na szczęście, jego uprawa jest możliwa także w Polsce, choć zimą trzeb otoczyć go troską.

Reklama

Polecamy: Storczyk bajecznie rozkwitnie. Podlej go domowym eliksirem mocy

Dlaczego warto mieć hyzop lekarski w swoim ogrodzie albo na tarasie lub balkonie? Ponieważ nie tylko przykuwa uwagę zapachem i intensywnym kwitnieniem, ale także przypisuje mu się wiele właściwości leczniczych, więc to kolejny powód, aby zająć się jego uprawą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zadbać o sadzonki ziół w domu? Interia.tv

Co można znaleźć w hyzopie?

Hyzop, hizop, józefek albo izap - ma wiele nazw, które wykorzystywane są naprzemiennie. We współczesnej fototerapii jest powszechnie znany, a jego właściwości cenione były już przez Hipokratesa. Leczniczą moc przypisuje się wszystkim nadziemnym częściom hyzopu lekarskiego, ale najbardziej cenione są te zebrane w początkowej fazie kwitnienia. Ziele hyzopu zawiera olejki eteryczne, sole mineralne, flawonoidy, garbniki, żywice oraz kwasy tripertenowe, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Sporządzone z niego napary pomagają na dolegliwości żołądkowe, wspierają odporność, pomagają w przypadku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, a stosowane zewnętrznie mogą dać ulgę podrażnionej skórze.

Zdjęcie Hyzop intensywnie kwitnie. Płatki mogą być fioletowe, różowe lub bordowe / 123RF/PICSEL

Hyzop ma o wiele więcej właściwości, które można wykorzystać w przypadku pogorszonej kondycji naszego zdrowia. Osoby, które przyjmują na stałe leki oraz kobiety w ciąży jednak muszą zrezygnować ze stosowania ziela hyzopu lekarskiego.

Jak uprawiać hyzop lekarski?

Jeśli wygląd i właściwości hyzopu lekarskiego nas przekonały, to można go zasadzić w naszym ogrodzie. Najpierw trzeba zaopatrzyć się w nasiona, które wysiewa się wprost do gruntu, ale dopiero w kwietniu. Wystarczy wsypać je, a później przykryć je centymetrową warstwą ziemi. Zanim jednak zabierzemy się za sianie, warto znaleźć dla hyzopu dobre miejsce. Musi być ono nie tylko bardzo dobrze nasłonecznione, ale musi mieć także zasadowe pH.

Hyzop rośnie powoli, więc lepiej poczekać. W pierwszym roku zazwyczaj wypuszcza tylko bujną i gęstą koronę łodyg i liści, a dopiero w następnym roku obradza w przepiękne kwiaty. Roślinę rokrocznie trzeba przycinać i pozostawić jedynie ok. 15 cm łodygi, z których w następnym roku pojawią się nowe, gęste odrosty.

Sprawdź: Nie tylko przycinanie. Tak wydłużysz trwałość ciętych kwiatów