Czy wam też mama mówiła, że gdy jesteście nad morzem, to należy głęboko oddychać, żeby uzupełniać jod? W 2011 roku grupa badaczy z Irlandii postanowiła sprawdzić, czy to prawda!

Co ustalili naukowcy? Wyniki ich badań były jasne: ilość jodu dostarczanego do organizmu poprzez wdychanie morskiego powietrza jest stosunkowo niewielka - w najbardziej optymistycznym scenariuszu to zaledwie około 20 μg dziennie, co stanowi jedynie 15% zalecanego dziennego spożycia.