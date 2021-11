Wełnowiec — co to jest?

Wełnowce, inaczej nazywane czerwcami mączastymi, to owady z rodziny pluskwiaków, które żywią się sokami roślin. Wysysają one życiodajne płyny z kwiatów doniczkowych, co prowadzić do ich całkowitego obumierania. Insekty mogą być nosicielami chorób i wirusów zagrażających roślinom. W dodatku powstająca podczas ich żerowania lepka spadź tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów.



Czerwce mączaste łatwo rozpoznać, bowiem ciało samic i larwy pokrywa woskowata wydzielina, która przywodzi na myśl puszystą wełnę. Insekty osiągają rozmiary kilku milimetrów. Niełatwo jest je zauważyć, bo często do składania jaj i żerowania wybierają trudnodostępne miejsca — na przykład wełnowca na storczykach można znaleźć w zagłębieniu między liśćmi rośliny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY

Wełnowce na storczykach i innych roślinach doniczkowych

Wełnowce można spotkać na wielu kwiatach i roślinach doniczkowych, jednak najchętniej żerują na: storczykach, fikusach, cytrusach, palmach, dracenach, kaktusach, krotonach, kameliach i hojach.



Wełnowce najczęściej trafiają do domów wraz z roślinami kupionymi w sklepach i marketach. Czasem ich jaja mogą znajdować się także w opakowaniach z ziemią dla roślin.

Inwazja czerwców mączastych — jak ją rozpoznać?

Zdjęcie Wełnowce chętnie żerują między innymi na storczykach / 123RF/PICSEL

Wełnowce na storczykach i innych roślinach doniczkowych można dość łatwo rozpoznać. Wystarczy uważnie obserwować ich liście, łodygi, a w przypadku cytrusów również owoce. Jeśli zauważysz na nich drobne kłębki przypominające kuleczki waty, to najpewniej są to właśnie czerwce mączaste. Inne objawy infekcji to lepka spadź pokrywająca liście, żółknięcie i obumieranie rośliny, w zaawansowanych stadiach pojawiają się nadgryzienia oraz biała wydzielina na łodygach i u nasady liści.

Domowe sposoby na wełnowce

Instagram Post

Wszystkie domowe sposoby na wełnowce zakładają mechaniczne usuwanie pluskwiaków, a następnie przemywanie liści roślin domowej roboty preparatami. Jak pozbyć się wełnowców ze storczyków i innych roślin?

Krok 1: Usuń i zabij wszystkie czerwce mączaste. Niestety nie ma innej metody na naturalne pozbycie się wełnowców, jak tylko mechaniczne ich usunięcie. Szczególnie przydatne w uporaniu się z tym zadaniem są wykałaczki. Dzięki nim skutecznie i szybko oderwiesz insekty od liści, po czym możesz zawinąć je w ręcznik papierowy i zgnieść. Dla lepszego efektu warto także spryskać liście rośliny olejem rzepakowym, który utrudni im poruszanie się i oddychanie.

Krok 2: Przemyj liście rośliny domowym środkiem przeciwko wełnowcom. Wykonasz go z kawałka szarego mydła rozpuszczonego w letniej wodzie z dodatkiem dwóch łyżek octu. Namocz wacik w miksturze i dokładnie przemyj liście. Usuniesz dzięki temu lepką spadź i zapobiegniesz pojawieniu się nowych insektów.

Krok 3: Przygotuj rzęsisty prysznic dla rośliny. Na koniec warto dokładnie umyć storczyka, fikus czy cytrynę pod prysznicem.

Jeśli domowe sposoby zawiodą, konieczne może okazać się sięgnięcie po specjalne preparaty przeciwko czerwcom mączystym.