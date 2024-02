Spis treści: 01 Mrówki w domu? Oto przyczyny

02 Znajdź gniazdo mrówek

03 Domowe sposoby na mrówki

04 Inwazja mrówek? Radykalne metody

Mrówki w domu? Oto przyczyny

Chcemy się pozbyć mrówek z domu? Najpierw trzeba poznać, co sprawia, że nas zaczynają odwiedzać. Po prostu: lgną do zgromadzonych w naszych spiżarniach zapasów. Trzeba wiedzieć, że mrówki, które przychodzą do naszego domu, są bardzo małe, więc wystarczą bardzo małe szczeliny, by zagościły się u nas na dobre. Zanim jednak wytoczymy walkę mrówkom, warto zabezpieczyć nasze zapasy: wystarczy schować je do słoików albo szczelnych pojemników lub puszek. Dodatkowo trzeba zadbać o porządek: na pozostawianie resztek jedzenia albo okruszków nie ma przyzwolenia. Do tego zawartość kosza na śmieci musi być na bieżąco usuwana.

Znajdź gniazdo mrówek

Mieszkanie wysprzątane na błysk? Czas na pozbycie się mrówek. Najpierw zaczynamy od metod najmniej od rzeczy oczywistych: trzeba znaleźć drogę przedostawania się owadów do domu i ją wyeliminować. Jak to zrobić? Wystarczy podążać wytyczonym przez nie szlakiem. Może to być szczelina w pobliżu okien lub drzwi, ale niestraszne jest wspinanie się po rurach kanalizacyjnych. Oczywiście, może okazać się, że doszukamy się mrowiska w domu albo w pobliżu naszego lokum. Wtedy również trzeba się pozbyć gniazda.

Domowe sposoby na mrówki

Zdjęcie Mrówki mogą pojawić się w naszym domu niespodziewanie, ale trudno czasem je wytępić / 123RF/PICSEL

Mrówki to bardzo pożyteczne stworzenia, dlatego najpierw postarajmy się pozbyć ich w sposób najbardziej humanitarny. Dlatego można sięgnąć po środki o silnym zapachu, za którymi owady nie przepadają. Co znajduje się na liście?

Cynamon,

Sól,

Liście pomidorów,

Piołun,

Majeranek,

Świeża mięta,

Wrotycz.

Wystarczy, że umieścimy wybrany produkt na trasie wędrówek mrówek, a ich ostry zapach sprawi, że nie poczują się już w domu swobodnie i zaczną szukać ucieczki z domu.



Inwazja mrówek? Radykalne metody

Zdjęcie Mrówki zazwyczaj chodzą tymi samymi ścieżkami, podążając za zostawionymi na nich feromonami / 123RF/PICSEL

Nie udało się pokonać mrówek w sposób pokojowy? Czas sięgnąć po metody bardziej radykalne. W takim wypadku można sięgnąć po domową trutkę na mrówki: można wymieszać ugotowane na twardo żółtka jajek ze sporą porcją sody oczyszczonej. Z masy trzeba później uformować małe kulki, a następnie umieścić w pobliżu trasy wędrówek owadów. Jeśli ta metoda zawodzi, a nie mamy w domu czworonogów i dzieci, to sodę można zastąpić boraksem.

Inne metody? Do zakrętek do słoików można wylać roztwór wody i cukru, a potem takie pułapki rozmieścić w zakamarkach.

Wszystkie metody zawodzą? Wtedy warto sięgnąć po środki dostępne w marketach budowlanych lub skorzystać z usług profesjonalistów. Wcześniej można wypytać sąsiadów, czy mają podobny problem z mrówkami i połączyć siły w skutecznej walce z nieproszonymi gośćmi.

