Parówki to jedna z najprostszych do przygotowania rzeczy do zjedzenia. Trudno nawet nazwać je same osobnym daniem - najczęściej gotujemy je jako dodatek do śniadania czy kolacji lub element innej potrawy obiadowej np. leczo.

Jak gotować parówki?

Wydawałoby się, że nie ma nic skomplikowanego w ugotowaniu parówek. Po prostu wrzucamy je do wrzącej wody i czekamy aż będą gotowe do spożycia. Okazuje się jednak, że wiele z nas w ten sposób popełnia błąd.

Piotr Ogiński, znany ze swojego kanału na YouTubie o nazwie "Kocham Gotować", przekonuje, że tak naprawdę parówek nie powinno się gotować, gdyż wtedy pękają, a także zostają pozbawione smaku.

Dodatkowo, w zbyt wysokich temperaturach wydzielają się toksyczne środki - nitrozoaminy, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Dlatego smażenie czy pieczenie parówek również odpada.

Jak więc prawidłowo je przyrządzić? Ogiński poleca podgrzać wodę w garnku do ok. 75 stopni i pilnować, by nie przekraczała tej temperatury. Po wrzuceniu parówek należy pamiętać, że będą one gotowe do spożycia po osiągnięciu 60 stopni.

