Sezon grzybobrań w pełni, a co za tym idzie, w codziennym jadłospisie Polaków pojawia się więcej potraw z tymi wyjątkowymi darami lasów. Chętnie dodajemy je do sosów, zup, potraw z makaronów czy ryżu. Każdy ma swój sprawdzony przepis na ulubione dania z grzybami, jednak mało kto wie, że to, w jaki sposób je przyrządzamy, ma ogromne znaczenie na smak i wartości odżywcze potrawy. Szczególnie ważny jest rodzaj tłuszczu, którego używamy do smażenia. Co więcej, najbardziej popularne produkty jak zwykłe masło czy olej nie będą najlepszym wyborem. Na czym więc powinno się smażyć grzyby?

Na czym smażyć grzyby?

Wiele klasycznych przepisów w naszej kuchni mówi o tym, że grzyby najlepiej jest smażyć na zwykłym maśle. Ten rodzaj tłuszczu nie jest natomiast zbyt stabilny termicznie i nie nadaje się na dłuższe smażenie, bo ulega przypalaniu.

Co w takim razie wybrać? W każdym markecie znajdziemy dość szeroki asortyment tego typu produktów, jednak do smażenia grzybów najlepiej sprawdzi się masło klarowane. W przeciwieństwie do tradycyjnego klarowane ma znacznie wyższą temperaturę dymienia (230 st. C, a zwykłe masło zaledwie 150 st. C), nie pali się i nie wydziela tym samych szkodliwych, rakotwórczych substancji. Stosując ten rodzaj tłuszczu, będziemy mieć kontrole nad zachowaniem wartości odżywczych i smakiem potrawy.

O tym pamiętaj podczas smażenia grzybów

Wiadomo, że zanim położymy grzyby na rozgrzanej patelni, najpierw musimy je oczyścić. Każdy, kto przyniósł grzyby z lasu i chciał je od razu usmażyć, wie, że proces ten nie jest najprzyjemniejszy - szczególnie w przypadku kurek. Jak zatem szybko i łatwo oczyścić grzyby z zanieczyszczeń?

W pierwszej kolejności musimy usunąć z nich większe zanieczyszczenia za pomocą małego nożyka, a następnie umieścić w naczyniu z ciepłą wodą i 2 łyżkami soli. To spowoduje, że wszystkie brudy opadną na dno. Czyste grzyby rozłóż następnie na ręczniku papierowym i odsącz z nadmiaru wody - przed usmażeniem grzyby muszą być suche.

Ponadto leśne grzyby ,jak i te hodowlane najlepiej jest posolić dopiero na samym końcu smażenia. Ten zabieg sprawi, że nie wypłynie z nich nadmiar wody, a smak zostanie zachowany. Jeśli chcesz wydobyć z grzybów jeszcze więcej aromatu, możesz dodać do nich czosnek, cebulę, tymianek, rozmaryn czy natkę pietruszki.