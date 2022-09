Jak suszyć grzyby?

Suszone grzyby - wysoka wartość odżywcza zupełnie za darmo

W tym roku jeszcze staranniej niż zazwyczaj przykładamy się do zgromadzenia zimowych zapasów. Warto pamiętać, by w spiżarce znalazły się również suszone grzyby. Są niezastąpione w wigilijnym barszczu i świetnie sprawdzają się w codziennym menu. Grzyby to niezbędny składnik popularnej zalewajki, nazywanej też zupą ziemniaczaną, a także ważny akcent wielu sosów i pasztetów. Trudno wyobrazić sobie bez nich tradycyjny bigos. Grzyby są smaczne i pełne wartości odżywczych. Zawierają nawet selen - pierwiastek z grupy niemetali, który ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania odporności. Stymuluje też oczyszczanie organizmu z toksyn, w tym metali ciężkich.

Nie bez znaczenia, szczególnie w tym roku, jest fakt, że przy odrobinie dobrych chęci, możemy pozyskać je zupełnie za darmo. Szalejąca inflacja zmusza wielu z nas do główkowania, jak jeść zdrowo bazując na tym, co nie rujnuje portfela.

Jakie grzyby nadają się do suszenia?

Najlepsze do przechowywania w wersji suszonej są:

borowiki szlachetne (w wielu regionach Polski nazywane prawdziwkami),

koźlarze (nazywane też stojakami),

podgrzybki.

Wszystkie mają zwartą strukturę i doskonale smakują w wersji suszonej. Najgorszym wyborem do suszenia są maślaki. Te soczyste grzyby sprawdzą się w wersji marynowanej. Nietrafionym pomysłem jest suszenie rydzy czy kurek - są zbyt delikatne.

Jak przygotować grzyby do suszenia?

1. Do suszenia przystępujemy od razu po zbiorach. Grzyby są pyszne i cenne dla zdrowia, ale niewłaściwie przechowywane potrafią po spożyciu dać się we znaki. Dlatego tak ważne jest, by nie leżały zbyt długo.

2. Grzybów nie myjemy przed suszeniem. Wystarczy dokładnie je wyczyścić. Najlepiej przy użyciu małego nożyka, zdejmujemy fragmenty leśnej ściółki, igliwie i piasek.

3. Po oczyszczeniu, starannie sprawdzamy czy nie są zepsute lub robaczywe. W dużych okazach warto odciąć nóżkę od kapelusza i sprawdzić je odrębnie - i tak będą dzielone na mniejsze kawałki przed suszeniem.

4. Małe grzyby mogą być suszone w całości, duże warto pokroić wzdłuż na mniejsze części. Zasada jest prosta - mniejsze kawałki szybciej się ususzą. Jeśli będziemy suszyć je w suszarce do grzybów lub piekarniku - zużyjemy mniej prądu. Nie będzie też przykrej niespodzianki w postaci niedosuszonego środka.

Bezkosztowe metody suszenia grzybów

Zdjęcie Zebrane jesienią grzyby warto ususzyć na zimę / 123RF/PICSEL

Jak suszyć grzyby? Mamy kilka możliwości. Tak zwaną babciną metodą, możemy nawlec grzyby na grubą nitkę, najlepiej dratwę szewską. Trzeba pilnować, żeby między poszczególnymi kawałkami grzybów była choć mała przerwa. I tak rozwiesić nić, żeby grzyby się nie zsuwały i nie zlepiały, szczególnie w pierwszej fazie suszenia.

Zamiast nitki możemy użyć pergaminu i kratki kuchennej. Wystarczy luźno rozłożyć pokrojone grzyby na pergaminie i postawić je w ciepłym, przewiewnym i suchym miejscu.

Te dwie metody można praktycznie uznać za bezkosztowe. Wykorzystując do suszenia piekarnik lub suszarkę do grzybów i warzyw, co prawda szybciej uzyskamy pożądany efekt, ale zapłacimy też wyższy rachunek za energię.

Jak wysuszyć grzyby w piekarniku?

Najlepiej wysuszymy grzyby, wstawiając je kilkakrotnie do gorącego, ale wyłączonego piekarnika. Nagrzewamy go do temperatury 100 stopni, wyłączamy i wstawiamy grzyby na kwadrans, zostawiając uchylone drzwiczki. Powtarzamy ten schemat, aż grzyby będą suche. Ususzone powinny kruszyć się w palcach.

Jak wysuszyć grzyby w przeznaczonej dla nich suszarce?

Najszybciej i najłatwiej wysuszymy grzyby w suszarce do grzybów i warzyw. Aby uzyskać w pełni wartościowy produkt, nie szalejmy z temperaturą. Narażone na zbyt wysoką, na zewnątrz wyschną na wiór, a w środku się zagotują. Zasuszona zewnętrzna "skorupka" uniemożliwi parowanie wody ze środka, zwłaszcza w większych kawałkach. Najlepiej suszyć grzyby w temperaturze 35-40 stopni, zwłaszcza w początkowej fazie. Gdy podeschną, można delikatnie zwiększyć temperaturę, ale nie przekraczać 50 stopni.

Jak przechowywać suszone grzyby?

Najlepszym wyborem będzie szklane, szczelnie zamykane opakowanie. Sprawdzi się na przykład zwykły słoik z porządną zakrętką. Papierowe torebki nie chronią przed wilgocią, co jest w przypadku grzybów dość ryzykowne.