Kartony i gazety w ogrodzie

Piękny ogród, to zadbany ogród. Mając dużo roślin ciężko utrzymywać je wszystkie w nienagannym stanie. Z pomocą przychodzi ściółkowanie. Ściółkowanie gleby pozwala na utrzymanie niemalże idealnego ogrodu wolnego od chwastów.

Jego dodatkową zaletą jest utrzymywanie prawidłowego nawilżenia i temperatury ziemi. Do ściółkowania najczęściej wykorzystuje się korę drzew, kompost czy agrowłókninę. Możesz też wykorzystać gazety i kartony, które nie są ci już potrzebne.

Karton zamiast agrowłókniny

Do zapobiegania chwastom zamiast agrowłókniny sprawdzi się karton. Jest on naturalniejszym i zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Dodatkowo papierowa struktura po czasie rozłoży się, poprawiając jakość gleby i wesprze ją materią organiczną.

Należy pamiętać, aby karton, który wykorzystamy do ściółkowania, był jak najbardziej naturalny, czyli szary. Powinien nie mieć kolorowego zabarwienia, naklejek, pozostałości taśmy, kleju lub innych substancji chemicznych, które mogłyby przeniknąć do gleby i zaszkodzić roślinom.

Ściółkowanie kartonem można wykorzystać zarówno na grządkach, jak i w szklarniach. Karton wystarczy pociąć na mniejsze kawałki, aby można go było swobodnie układać między roślinami przykrywając ziemię. Najlepiej rozkładać go na zakładkę, by pozostawić możliwie jak najmniej wolnej przestrzeni.

Karton rozłożony na glebie spryskujemy wodą. Następnie można go dociążyć korą, kamyczkami lub skoszoną trawą. Materiał świetnie trzyma temperaturę. Latem, dzięki ściółkowaniu, ziemia nie będzie się przegrzewać, a zimą nie będzie obmarzać. Karton zamiast agrowłókniny pozwoli również na utrzymanie nawilżenia podłoża.

Gazety na chwasty - jak stosować?

Gazety również będą bardzo dobrym materiałem na zapobieganie chwastom. To kolejny domowy sposób na ściółkowanie, który pozwoli na ponowne wykorzystanie przedmiotów zalegających w domu.

Nie wszystkie gazety nadadzą się do ściółkowania. Najpopularniejsze kolorowe magazyny nie będą odpowiednie. Lepiej postawić na gazety z papieru gazetowego. Nie zawiera on najczęściej lakierowania i barwników. Mogą one negatywnie wpływać na rozkład gazety. To substancje chemiczne, które mogą także źle oddziaływać na rośliny.

W celu użycia gazet na chwasty układamy je warstwowo na glebie. Tak samo, jak w przypadku kartonów, robimy to ściśle, tak żeby nie została pusta przestrzeń, przez którą mogłyby się przebić chwasty. Ściółkę z gazet nawilżamy wodą, a następnie przysypujemy kamieniami, liśćmi czy korą.

Gazeta prócz zahamowania rozwoju chwastów, będzie także pełnić funkcję ochronną. Gleba będzie mniej narażona na wysuszenie, gdyż rozłożone materiały będą zatrzymywać wilgoć. Pomoże im również uchronić się od wysokich temperatur latem i niskich zimą.

Gazeta z czasem rozłoży się i dostarczy do ziemi celulozy. To składnik, który jest istotny dla życia bezkręgowców i kręgowców w podłożu. Dzięki temu poprawi się również jego struktura.

