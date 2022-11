Wilgoć i pleśń będą się trzymać z daleka. Te rośliny to ich pogromcy

Spis treści: 01 Dlaczego w sezonie grzewczym w mieszkaniu pojawia się wilgoć?

02 Jak walczyć z wilgocią w domu?

03 Jakie rośliny usuwają wilgoć z powietrza?

04 Bluszcz pospolity (hedera helix)

05 Skrzydłokwiat (Spathiphyllum)

06 Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum)

07 Paprocie

08 Sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata)

09 Palmy

Dlaczego w sezonie grzewczym w mieszkaniu pojawia się wilgoć?

Jedną z przyczyn jest po prostu pogoda. Jesienne deszcze i mgły sprawiają, że w powietrzu jest więcej wilgoci i przenika ona do naszych domów. Drugie źródło to nasze codzienne czynności: para unosząca się podczas gotowania, pranie rozwieszone wewnątrz domu, kąpiele - również podnoszą wilgotność powietrza. Tymczasem podczas chłodniejszych dni więcej czasu spędzamy w domach, ale rzadziej wietrzymy mieszkania i cyrkulacja powietrza nie jest wystarczająca. Warto zadbać o jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym, ponieważ nadmierna wilgotność utrzymująca się przez dłuższy czas może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Woda skraplająca się na szybach okiennych lub ścianach to znak, że powinniśmy zacząć działać.

Jak walczyć z wilgocią w domu?

Zamiast do zlewu wlej pod tuje. Będą rosnąć bujnie i gęsto Nadmierna wilgotność może wynikać z błędów konstrukcyjnych i materiałów użytych do budowy domu, a nawet farb wykorzystanych do wykończenia wnętrz. W takich sytuacjach walka z wilgocią może być szczególnie trudna. Co jednak robić, jeśli dom już stoi, a my obserwujemy skraplanie się wody w mieszkaniu? Najprostszą metodą jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Może być ono krótkie, ale powinno być częste i intensywne. Na rynku dostępne są specjalne urządzenia do osuszania powietrza, ale można wykorzystać też domowe sposoby. Doskonałą metodą jest ustawienie w mieszkaniu roślin, które pobierają wodę nie tylko z gleby za pomocą systemu korzeniowego, ale także chłoną wilgotność z powietrza całą powierzchnią liści. Niektóre z nich mają również inną wspaniałą cechę: potrafią neutralizować szkodliwe substancje zawarte w powietrzu. W jakie rośliny warto się zaopatrzyć?

Jakie rośliny usuwają wilgoć z powietrza?

Jeżeli chcemy uregulować poziom wilgotności w pomieszczeniach, warto zaopatrzyć się w następujące rośliny:

bluszcz pospolity

skrzydłokwiat

zielistka

paprocie

wężownica

palmy

Oto jak działają one na nasze otoczenie i jakie mają wymagania.

Bluszcz pospolity (hedera helix)

Zdjęcie Bluszcz to odporna i mało wymagająca roślina / 123RF/PICSEL

Bluszcz pospolity nie tylko pochłania wilgoć, ale też wiele toksycznych substancji, przede wszystkim formaldehyd, ale też benzen, ksylen, toluen i trójchloroetylen. Lubi rozproszone światło, dobrze znosi nawet dość ciemne pomieszczenia. Sprawdzi się nawet w łazience. Jest dekoracyjny i łatwy w uprawie. Jest to roślina trująca i powinna być ustawiana wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum)

Zdjęcie Skrzydłokwiat nie tylko oczyszcza powietrze, ale wprowadza również do domu radość i szczęście / 123RF/PICSEL

Wiele osób ceni go za dekoracyjne liście i piękne białe kwiaty, ale prawdziwą furorę w ostatnich latach zrobił, jako "domowy uzdatniacz powietrza". Skrzydłokwiat pochłania z niego nie tylko toksyny (przede wszystkim trójchloroetylen), ale też nadmiar wilgoci. Jest przy tym rośliną łatwą w uprawie. Lubi półcieniste stanowiska, przepuszczalną glebę i regularne, ale nie nadmierne podlewanie.

Podobnie jak bluszcz powinien być ustawiany w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt ze względu na trujące właściwości.

Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum)

Zdjęcie Zielistka to roślina, która nie jest skomplikowana w uprawie / 123RF/PICSEL

Dawniej można ją było spotkać na parapetach w niemal każdej szkole czy urzędzie. Wybierano ją nie bez przyczyny - jest wyjątkowo łatwa w uprawie, właściwie niezniszczalna, a do tego bezpieczna dla dzieci i zwierząt.

Na pewien czas zielistka wyszła z mody, ale teraz obserwujemy jej wielki powrót i to w chwale. A to wszystko dzięki jej nowo odkrytym właściwościom. Zielistka pochłania benzen, toluen i tlenek węgla, a także promieniowanie elektromagnetyczne. Sprzyja utrzymaniu prawidłowej wilgotności w pomieszczeniu i jest całkowicie bezpieczna dla alergików.

Paprocie

Paprocie takie jak np. Nefrolepis wyniosły (Nephrolepis exaltata) doskonale nadają się do pomieszczeń, w których panuje nadmierna wilgotność. Osuszają, oczyszczają i jonizują powietrze, są przy tym bezpieczne i mają umiarkowane wymagania. Sprawdzą się na stanowiskach, gdzie światło jest rozproszone. Wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania.



Sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata)

Podobnie jak w przypadku zielistki, kiedy już się wydawało, że czasy popularności tej rośliny dawno minęły, okazało się, że to po prostu zielone złoto. Sansewieria gwinejska, nazywana też wężownicą, albo kocim ogonem, była chętnie wybierana z podobnych przyczyn, co zielistka - to odporna, niewymagająca i łatwa w uprawie roślina, z którą poradzi sobie nawet osoba "niemająca ręki do kwiatów". Sansewieria powróciła wraz z modą na minimalistyczne wnętrza - okazało się, że jej surowy kształt świetnie pasuje do designerskich mebli. Ale roślina ma więcej zalet. Pochłania nadmiar wilgoci i wiele toksycznych substancji, a także alergenów (takich jak odchody roztoczy). Jest też niezwykle wydajna, jeśli chodzi o produkcję tlenu. Ponieważ tlen wytwarza również w nocy, jest szczególnie polecana do sypialni.

Palmy

Palma bambusowa, daktylowa, biczowa, ale także inne są bardzo wydajnymi roślinami, jeśli chodzi o pochłanianie wilgotności z powietrza. Mają też zdolność oczyszczania go z toksyn. Warto jednak pamiętać, że są to rośliny potrzebujące sporej przestrzeni i dosyć wymagające w uprawie. Niektóre gatunki są przeznaczone dla dobrze nasłonecznionych stanowisk.

