Brak słońca, mniejsza ilość substancji odżywczych i witamin dostarczanych organizmowi - nic dziwnego, że zimą organizm zwalnia. Do tego dochodzi gorsze samopoczucie, skóra wyglądająca na zmęczoną i brak sił. Dlatego tez początek wiosny to idealna pora na to, by wprowadzić organizm na wyższe obroty. Pomoże w tym wiosenny detoks.

Zdjęcie Wiosenny detoks? Skóra odwdzięczy się promiennym wyglądem / 123RF/PICSEL

Wiosenny detoks ma oczyścić, wygładzić i nawilżyć naszą skórę, odmłodzić ciało i przywrócić organizmowi siły witalne. Dzięki odpowiedniej diecie i sporej dawce ruchu na świeżym powietrzu nie tylko oczyścisz organizm z toksyn, ale również zyskasz lepsze samopoczucie.

Warto pamiętać, że wiosenny detoks, który ma pomóc w odzyskaniu energii po zimie, nie ma nic wspólnego z głodówką! Wręcz przeciwnie - w jego ramach powinnaś spożywać odpowiednio skomponowane, bogate w witaminy i mineralne substancje posiłki i napoje. Na talerzu ma być kolorowo i przede wszystkim zdrowo.

Jak zadbać o zdrowie na wiosnę? Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. Organizm odwdzięczy się dobrym zdrowiem, a skóra - promiennym wyglądem.

Jedz surowe owoce i warzywa

Zdjęcie Surowe owoce i warzywa to prawdziwe bomby witaminowe. Organizm ci podziękuje / 123RF/PICSEL

Świeże i soczyste jabłka, marchew, ogórki, pietruszka, sałata, seler naciowy... Brzmi pysznie, prawda? Okazuje się, że surowe owoce i warzywa dostarczają naszemu organizmowi dodatkowej dawki energii i wspomagają trawienie. Co ważne, można je spożywać do woli, bo porcja sałatki nie stanowi bomby kalorycznej. Wręcz przeciwnie - jest prawdziwą bombą witaminową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Sałata Interia.tv

Zapomnij o kawie, pij wodę

Zdjęcie Kubek kawy zamień na szklankę wody / 123RF/PICSEL

Kolejny ważny krok przy wiosennym detoksie to odstawienie kawy. Zamiast "małej czarnej" sięgaj po wodę. Chociaż zalety picia kawy są już udowodnione naukowo, to jednak trzeba pamiętać o tym, że picie jej w nadmiarze zakwasza organizm i wypłukuje magnez.

Dlatego - przynajmniej na czas oczyszczania organizmu - zamień ją na wodę, ziołowe herbatki i koktajle. W oczyszczaniu organizmu pomoże czystek, skrzyp polny, pokrzywa czy ostropest plamisty. Warto też sięgnąć po zieloną herbatę - substancje w niej zawarte blokują wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu. Co więcej, jej regularne picie poprawia wygląd skóry i ma dobroczynny wpływ na metabolizm wątroby.

Soki i koktajle - to jest to!

Zdjęcie Koktajl z selera naciowego to świetny pomysł na poranną dawkę witamin / 123RF/PICSEL

Pozostańmy jeszcze w temacie napojów. Podczas wiosennego detoksu najlepiej pić wyciskane soki i koktajle. Sycące, pełne witamin i odżywczych wartości... Same plusy. Co więcej pomagają obniżyć cholesterol, wzmacniają odporność. Nie sięgaj jednak po produkty, które znajdują się na sklepowych półkach - warto taki napój przygotować samemu. Możesz miksować owoce i warzywa według upodobań.

My polecamy oczyszczający koktajl z selerem naciowym.

Składniki:

2-3 łodygi selera,

garść szpinaku,

1 jabłko,

1 cytryna,

szklanka wody mineralnej,

łyżka miodu (opcjonalnie).

Przygotowanie:

Pokrój seler naciowy na mniejsze kawałki, włóż do blendera, a następnie dodaj pokrojony drobno szpinak, jabłko ze skórką (bez pestek), wyciśnięty sok z cytryny i miód. Wszystko zalej wodą. Zmiksuj i gotowe! Smacznego.

Cukier i sól? Powiedz "stop"

Zdjęcie W trakcie wiosennego detoksu zrezygnuj ze słodkości / 123RF/PICSEL

Wiosenny detoks oznacza pożegnanie się ze słodyczami. Czekolady, batoniki, ciastka, cukierki nie dość, że są prawdziwymi bombami kalorycznymi, to nie mają dobrego wpływu na nasze zdrowie. Co więcej, te wysoko przetworzone produkty są wykonane z mieszanki cukru białego i tłuszczu trans. Zamień je na owoce, a jeśli lubisz w ciągu dnia sięgnąć po słodką przekąskę, jedz energetyczne batoniki składające się z płatków owsianych, orzechów, daktyli czy kakao. Zamiast kupować je w sklepie, warto poświęcić trochę czasu i przygotować je samemu.

Oto proste przepisy:

Oprócz cukru dobrze odstawić również sól. Jeśli w naszej diecie występuje w nadmiarze, zatrzymuje wodę w organizmie i pogarsza przemianę materii. Ograniczenie jej do minimum spowoduje obniżenie ciśnienia i co za tym idzie - nasze serce będzie w o wiele lepszej kondycji.

Lekka kolacja

Zdjęcie Zupa warzywna to idealny pomysł na lekką kolację / 123RF/PICSEL

W czasie wiosennego detoksu warto postawić na lekką kolację. Tutaj najlepiej sprawdzi się warzywna zupa, do której można dodać np. pestki dyni. Tego typu posiłek nawodni organizm i dostarczy mu wielu cennych witamin. Zamiast niej, w menu mogą się też znaleźć m.in. pieczywo pełnoziarniste (2 kromki), chudy nabiał, kefir, jogurt naturalny czy maślanka. Skomponowany z nich posiłek też przyniesie wiele korzyści dla zdrowia.

Detoks w ruchu, czyli aktywność przede wszystkim

Zdjęcie Aktywność fizyczna to remedium na wiele dolegliwości. Wiosną - dla zdrowia - warto wybrać się na spacer czy nordic walking / 123RF/PICSEL

Jednym z najważniejszych punktów wiosennego detoksu jest oczywiście ruch. Do aktywności fizycznej zachęca przede wszystkim pogoda, a ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie. Spacery, nordic walking, jogging, joga, pilates, jazda na rowerze - każda aktywność poprawi krążenie i przyspieszy przemianę materii. Warto dobrać ją do swojego stanu zdrowia i możliwości, jakie posiadamy w danym momencie. Dzięki regularnej aktywności fizycznej organizm oczyści się z toksyn, a skóra zyska promienny wygląd. To nie koniec zalet, bo zyska również nasze samopoczucie.

