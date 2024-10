Niedawno pisaliśmy o dziwnych praktykach w polskich lasach , które polegają na próbie zarezerwowania sobie grzybów . Przytoczone przez nas zjawisko dotyczyło kani , która - na nieszczęście grzybiarza - nie wyrosła jeszcze na tyle, by jego zdaniem nadawała się do zebrania.

Dla wielu grzybiarzy kania, a właściwie to czubajka kania należy do najsmaczniejszych gatunków, dlatego cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Jeśli podczas grzybobrania znajdziemy młodą kanię z zamkniętym kapeluszem, z powodzeniem możemy ją zerwać . Otóż doświadczeni grzybiarze doskonale wiedzą, że młoda kania może rozwinąć się poprzez włożenie jej do słoika z wodą .

Tak przygotowaną kanię przekładamy do szerokiego naczynia, zalewamy szklanką mleka i odstawiamy na godzinę. Po tym czasie dwa jajka wbijamy do drugiego naczynia, dodajemy do nich sól i pieprz do smaku. Jajka musimy dokładnie roztrzepać, aż otrzymamy gładką konsystencję.