Osad z kamienia to prawdziwa zmora łazienki

Czyszczenie łazienki z kamienia może być trudnym zadaniem z uwagi na charakter tego osadu. Kamień gromadzi się w łazience, w miejscach, które mają częsty kontakt z wodą, zwłaszcza w muszli klozetowej. Jego nagromadzenie jest nie tylko nieestetyczne, ale i może prowadzić do problemów hydraulicznych.

Prosty sposób na usunięcie kamienia z toalety. Wystarczą trzy składniki

Czyszczenie toalety może porządnie wyprowadzić nas z równowagi, zwłaszcza gdy specyfiki ze sklepowej półki nie działają tak, jak zapewnia nas o tym producent. W takich sytuacjach warto sięgnąć po tani domowy trik, który poradzi sobie z trudnymi zabrudzeniami.

Aby pozbyć się kamienia z toalety, możemy przygotować prosty i skuteczny roztwór jedynie z trzech składników. Wystarczy, że wymieszamy ze sobą sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i wodę w proporcji 3:2:1. W ten sposób stworzymy gęstą pastę, którą wystarczy nałożyć na miejsca, w których osadził się kamień.

Po nałożeniu tej domowej mikstury wystarczy odczekać około 30 minut. Następnie sedes należy dokładnie umyć i wyszorować szczotką. Na koniec nie zapomnijmy o spłukaniu wody.

Kwasek cytrynowy szybko poradzi sobie z kamieniem w muszli klozetowej

Kwasek cytrynowy i soda oczyszczona - sprzymierzeńcy domowych porządków

Kwasek cytrynowy jest bardzo przydatny w naszym gospodarstwie domowym. Ten tani produkt możemy wykorzystać do czyszczenia wielu różnych plam i powierzchni. Doskonale sprawdza się jako odkamieniacz do czajnika, odplamiacz do ubrań i biżuterii czy też środek do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

Soda oczyszczona działa jako łagodny środek ścierny. Dodana do wody powoduje jej zmiękczenie. Poza tym pochłania zapachy, a także działa przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Dodanie sody oczyszczonej do mieszanki poprawia jej skuteczność.

Łącząc kwasek cytrynowy i sodę oczyszczoną z wodą stworzymy roztwór o konsystencji idealnej do czyszczenia.

