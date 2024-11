Włóż do piekarnika na pół godziny. Zaschnięty tłuszcz odklei się sam

Czyszczenie piekarnika wcale nie musi oznaczać wielogodzinnego szorowania w pocie czoła. Choć jest to sprzęt narażony na ślady spalenizny, osiadający tłuszcz i resztki żywności, z doprowadzeniem go do porządku można poradzić sobie w bardzo prosty sposób. Jak wyczyścić piekarnik, by lśnił i wyglądał jak nowy bez nadmiernego wysiłku i chemicznych środków? Mamy na to sprawdzony patent.