Włóż dwie kostki do chleba. Będzie świeży, miękki i nie spleśnieje

Spis treści: 01 Co wypływa na świeżość chleba? Te kwestie mają znaczenie

02 Jak przechowywać chleb, żeby był dłużej świeży? Często popełniamy ten błąd

03 Jak zapobiegać rozwijaniu się pleśni w chlebie? Wystarczą dwie kostki

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętny Polak zjada 36 kg chleba w ciągu roku. Jest on podstawą polskiej kuchni oraz towarzyszem niemal każdego posiłku. Świetnie sprawdza się na śniadanie i kolację w formie kanapek lub ciepłych tostów, czy też dodatku do obiadowych dań np. zup.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Domowy chleb orkiszowy Polsat

Co wypływa na świeżość chleba? Te kwestie mają znaczenie

Najsmaczniejszy chleb to taki, który pochodzi prosto z pieca. Jego chrupiąca skórka, puszyste i mięciutkie wnętrze oraz aromatyczny zapach sprawiają, że chętnie jemy go nawet "na sucho", bez żadnych dodatków. Niestety taki wypiek dość szybko traci swoją świeżość.

Termin przydatności chleba zależy jednak od kilku kwestii. Są to m.in.:

rodzaj chleba (chleb żytni na zakwasie zachowa świeżość dłużej niż pszenny wypiekany na drożdżach),

naturalność wykorzystanych składników,

odpowiedni sposób przechowywania (szczelność opakowania).

Zdjęcie Chleb pszenny szybciej traci świeżość niż żytni na zakwasie / 123RF/PICSEL

Jak przechowywać chleb, żeby był dłużej świeży? Często popełniamy ten błąd

Niemal każdy zdaje sobie sprawę, że warunki, w jakich przechowujemy chleb, są kluczowe dla utrzymania jego świeżości. Po pierwsze takie miejsce musi być suche. Jego temperatura powinna mieścić się w przedziale 18-22 st. C.

Tym, co jednak często prowadzi do rozwoju pleśni w chlebie, jest zawijanie go w folię spożywczą lub aluminiową. Zamiast nich do zawinięcia pieczywa możemy wykorzystać materiałową ściereczkę. Pamiętajmy, że naturalny materiał zapobiegnie wysuszeniu.

Aby prawidłowo przechowywać chleb, warto również kupić chlebak, który delikatnie przepuszcza powietrze. Taki pojemnik blokuje również dostęp światła, które dodatkowo wysusza pieczywo.

Zdjęcie Do przechowywania chleba lepiej wykorzystać materiałową ściereczkę lub ręcznik kuchenny, niż folię aluminiową czy też spożywczą / 123RF/PICSEL

Jak zapobiegać rozwijaniu się pleśni w chlebie? Wystarczą dwie kostki

Okazuje się, że istnieje jeszcze jeden sprytny sposób, który pozwoli nam znacznie wydłużyć świeżość upieczonego bochenka. Dzięki niemu chleb dłużej pozostanie miękki, a także nie rozwinie się w nim szkodliwa pleśń. Wystarczy do tego jeden składnik, który każdy z nas ma w domu.

Chodzi o cukier, a dokładniej cukier w kostkach. Wystarczy włożyć dwie takie kostki do chlebaka, wraz z naszym chlebem. Cukier zadziała tam, jak konserwant - przyciągnie on wilgoć, dzięki czemu zapobiegnie rozwojowi pleśni.