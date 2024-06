Dlaczego woda zbiera się w lodówce?

Kropelki wody zbierające się na tylnej ściance lodówki to zjawisko całkowicie normalne, występujące zarówno w starszych, jak i nowszych modelach. Problem pojawia się, gdy woda zaczyna nadmiernie gromadzić się wewnątrz komory. Co może być tego przyczyną?

Najczęstszą przyczyną gromadzenia się wody w lodówce jest zatkany odpływ, który zatyka się podczas automatycznego odszraniania. Ten mały otwór, znajdujący się zazwyczaj na tylnej ściance urządzenia, nad szufladą na warzywa, odpowiada za odprowadzanie nadmiaru wody poza lodówkę. Gdy zostanie on zablokowany przez osad lub zalegające resztki żywności, woda może zacząć gromadzić się wewnątrz lodówki.

Innym czynnikiem mogącym powodować gromadzenie się wilgoci w lodówce jest uszkodzona lub zabrudzona uszczelka. Jeśli uszczelka nie domyka się prawidłowo, może to prowadzić do kondensacji wilgoci na ściankach urządzenia. Regularne czyszczenie i nawilżanie uszczelki, na przykład balsamem do ust, może pomóc zapobiegać tym problemom.

Problem może powodować alergie, zatrucia i problemy z oddychaniem. Nie bagatelizuj go!

Gromadzenie się wody w lodówce to uciążliwy problem, który może prowadzić do najróżniejszych kłopotów zdrowotnych, głównie z powodu rozwoju pleśni i bakterii. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, które mogą zanieczyścić przechowywane jedzenie, prowadząc do zatrucia pokarmowego. Ponadto pleśnie mogą wywoływać alergie, a także problemy z układem oddechowym.

Gromadzenie się wody w lodówce to uciążliwy problem, który wymaga nie tylko częstszego sprzątania, ale i może skutkować problemami ze zdrowiem 123RF/PICSEL

Co zrobić gdy w lodówce zbiera się woda? Jest na to prosty sposób

Aby zapobiec problemowi gromadzenia się wody w lodówce, należy regularnie sprawdzać i czyścić odpływ. Można do tego użyć przetykacza do czyszczenia odpływu skroplin, który niekiedy dołączany jest do lodówki. Alternatywnie, możemy do tego wykorzystać wykałaczkę, pęsetę, lub też cienki i miękki drucik.



Jeżeli jednak podstawowe metody czyszczenia odpływu nie przynoszą efektu, warto zastosować roztwór wody z sodą oczyszczoną. Należy go wprowadzić do odpływu za pomocą strzykawki, powoli, aż woda zacznie swobodnie wypływać. W ten sposób szybko i skutecznie udrożnimy odpływ bez konieczności pomocy fachowca.