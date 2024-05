Masz w domu brudne słoiki? Nie każdy wie, co trzeba z nimi zrobić

Segregacja odpadów to sposób na to, aby każdy z nas osobiście włączył się w ochronę środowiska naturalnego. Warto pamiętać o tym przy wyrzucaniu odpadów szklanych. Słoiki można przetwarzać wiele razy, oszczędzając przy tym jednorazowo nawet 1100 W energii. To tyle, ile potrzeba do oglądania telewizji przez 5 godzin i pracowania na komputerze przez 22 godziny. Aby faktycznie osiągnąć te korzyści, dowiedz się, na czym polega prawidłowa segregacja szkła, zwłaszcza słoików.