Seler naciowy to istny eliksir zdrowia. Jego zielone łodygi zwieńczone drobnymi listkami skrywają magnez, potas, wapń, karetonoidy czy witaminy z grupy B. Oprócz tego, zielone warzywo zawiera też witaminy C, A i K, jak i kwas foliowy.

Do tego dochodzi również jego niska kaloryczność: w 100 g łodygi znajduje się 7 kcal, a w 100 g naci - 5 kcal. Dlatego też seler naciowy tak często jest elementem diet odchudzających - zarówno jako przekąska, jak i dodatek do posiłku.

To zielone warzywo jest roczną lub dwuletnią rośliną wywodząca się z rodziny selerowatych. To odmiana selera zwyczajnego, uznawanego za jedno z najstarszych warzyw. Roślina występowała już w czasach starożytnych. W przypadku selera naciowego jadalne są tylko łodygi i liście, a nie tak jak w przypadku selera korzeniowego - zarówno korzeń, jak i liście.

Do jego przygotowania potrzebne ci będą dwie-trzy łodygi selera naciowego i jedno jabłko. Wszystkie składniki dokładnie umyj i pokrój w drobne kawałki. Dodaj trochę wody i całość zblenduj. Tak przygotowany sok najlepiej pić zaraz po przygotowaniu. Do koktajlu możesz oczywiście dodać np. banana, natkę pietruszki czy sok z cytryny.

Pomoc w walce ze zbędnymi kilogramami i niska kaloryczność to nie wszystko. Warzywo jest cennym źródłem błonnika pokarmowego, usprawnia perystaltykę jelit. Regularne spożywanie selera naciowego pozwoli uporać się z poziomem złego cholesterolu we krwi, zbyt wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, jak i zbyt wysokim poziomem glukozy.

Warto podkreślić, że seler naciowy zawiera ponad 80 cennych dla naszego zdrowia składników odżywczych. Zawarte w nim przeciwutleniacze pomagają leczyć stany zapalne w organizmie. Z kolei witaminy i minerały dobrze wpływają na narząd wzroku. Odpowiada za to witamina A, która wpływa na odpowiednie działanie siatkówki oka i jego warstw wierzchnich. Z kolei witaminy C i E wspomagają zdrowie oczu, a zawarta w selerze luteina i zeaksantyna zmniejszają zły wpływ promieniowania słonecznego.

Po seler naciowy mogą również sięgać kobiety w ciąży (jeżeli nie istnieją ku temu żadne przeciwwskazania). Warzywo jest naturalnym źródłem kwasu foliowego i witamin. Ze względu na to, że bierze on udział w produkcji czerwonych kwinek, minimalizowane jest ryzyko wystąpienia anemii. Ważna jest również zawartość żelaza, które wspomaga układ nerwowy.

Chociaż seler naciowy jest cenną bazą witamin i składników odżywczych, to niektórzy powinni wykluczyć go z diety. Uważać powinny osoby borykające się z przewlekłymi chorobami nerek - nim wprowadzą do swojego menu to warzywo, powinny skonsultować tę kwestię z lekarzem.