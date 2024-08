Woda z cytryną

Zgodnie z tezą mówiącą o tym, że najprostsze rozwiązania bywają najlepsze, listę najzdrowszych napojów świata otwiera ciepła woda z dodatkiem soku z cytryny. Ten naturalny napój nie tylko błyskawicznie pobudza organizm do pracy, ale dodatkowo pomaga pozbyć się szkodliwych substancji przemiany materii oraz dostarcza witamin i antyoksydantów, które hamują rozwój wolnych rodników.

Badania wykazały, że woda z cytryną mocno wzmacnia odporność, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka, obniża cholesterol i wzmacnia naczynia krwionośne. Napój ten pozytywnie wpływa również na kondycję skóry - to zasługa kwasu askorbinowego (witaminy C), który dodatkowo wzmacnia także kości, chrząstki i zęby.

Reklama

Wodę z cytryną warto pić przez cały dzień, ale jej pozytywny wpływ odczujemy najmocniej, gdy będziemy spożywać ją regularnie, na czczo.

Zdjęcie Woda z cytryną to napój, który przygotujesz w kilka sekund. Po pewnym czasie przekonasz jak wspaniale działa na organizm / 123RF/PICSEL

Woda kokosowa

Woda kokosowa uchodzi wśród mieszkańców egzotycznych wysp za prawdziwy eliksir młodości, gwarantujący nie tylko świetne samopoczucie i spory zastrzyk energii, ale również zdrowie. Woda kokosowa uważana jest za naturalny izotonik, który doskonale nawadnia i orzeźwia, dostarcza elektrolitów, witamin i składników mineralnych, przywracając jednocześnie równowagę w organizmie. Napój ten składa się wprawdzie w większości z wody (95 proc.), ale pozostałe składniki to prawdziwa witaminowa bomba. W 100 g tego produktu znajdziemy bowiem:

3,71 g węglowodanów,

0,72 g biał0,2 g tłuszczu,

1 gram błonnika,

sód (105 mg/100 g),

potas (250 mg/100 g),

wapń (24 mg/100 g),

magnez (25 mg/100 g).

Dodatkowo, w wodzie kokosowej znajdziemy również żelazo, fosfor, witaminę C oraz tak istotne witaminy z grupy B.

Wodę kokosową warto pić przez cały rok na czczo, a w upalne, letnie dni sięgać po nią nawet kilka razy na dobę, by uzupełnić brakujące pierwiastki.

Przeciwskazaniem do picia wody kokosowej jest nadciśnienie tętnicze oraz alergia na kokos.

Sok żurawinowy

W grupie najzdrowszych napojów świata znajdziemy także sok żurawinowy. Zazwyczaj polecany jest on osobom cierpiącym na nawracające infekcje układu moczowego, ale ma zdecydowanie więcej zalet. Sok z żurawiny to prawdziwe bogactwo antyoksydantów oraz antycyjanin. Antyoksydanty walczą ze stresem oksydacyjnym i unieszkodliwiają wolne rodniki, a antycyjaniny mają silne działanie przeciwzapalne i skutecznie zwalczają bakterię E. coli.

Badania wykazały, że sok żurawinowy redukuje twardnienie tętnic, chroni układ krążenia oraz przeciwdziała rozwojowi bakterii H. pylori, która jest odpowiedzialna za rozwój wrzodów żołądka.

WAŻNE: Jeśli decydujemy się na kurację sokiem żurawinowym, to wybierajmy zawsze sok 100 proc., bez dodatku cukru. Sok żurawinowy nie jest zalecany osobom zażywającym leki przeciwzakrzepowe, zawierające warfarynę oraz chorujacym na osteoporozę i kamicę nerkową.

Napój z młodego jęczmienia

Kolejnym napojem, który ma wręcz zbawienny wpływ na organizm jest eliksir na bazie młodego jęczmienia. Młody jęczmień to bogate źródło witamin i składników mineralnych oraz antyoksydantów, takich jak:

witamina C,

witaminy z grupy B,

witamina E,

beta karoten,

żelazo,

potas,

wapń,

magnez,

fosfor,

cynk.

Młody jęczmień to tzw. "super food", czyli produkt należący do grupy substancji niezwykle bogatych w składniki odżywcze, którego stosowanie korzystnie wpływa na kondycję całego organizmu. Młody jęczmień to źródło życiodajnego chlorofilu, który działa silnie detoksykująco i stymuluje układ odpornościowy oraz posiada kosmiczne wręcz właściwości antyoksydacyjne.

Napój z młodego jęczmienia to bogate źródło błonnika, który zwiększa sytość po posiłku, a finalnie wspomaga odchudzanie. Regularne picie tego eliksiru sprzyja wydalaniu toksyn z organizmu, poprawia kondycję skóry, pomaga utrzymać prawidłową równowagę kwasowo-zasadową organizmu, działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo. Dodatkowo, młody jęczmień doskonale pobudza i jest źródłem energii, więc warto pić go na czczo, zamiast kawy czy herbaty.

Przeciwwskazania do stosowania młodego jęczmienia to ciąża, laktacja i choroby układu pokarmowego.

Zdjęcie Woda kokosowa / 123RF/PICSEL

Sok z selera naciowego

Na liście najzdrowszych napojów świata znajdziemy również sok z selera naciowego. Ma on wiele właściwości zdrowotnych, ale znany jest głównie z tego, że:

nawadnia - w 100 gramach selera naciowego jest nawet 90 gramów wody,

działa przeciwzapalnie,

wzmacnia odporność,

zmniejsza ryzyko miażdżycy i cukrzycy typu B,

jest cennym źródłem żelaza, magnezu, cynku, witaminy C i witamin z grupy B oraz flawonoidów,

zmniejsza stres,

ma działanie moczopędne,

przyspiesza przemianę materii i wspiera przyswajanie składników odżywczych z pożywienia.

Badania wykazały, że sok z selera nie tylko przyspiesza przemianę materii i zmniejsza ryzyko rozwoju zaparć, ale dodatkowo stymuluje wydzielanie żółci, wspomaga trawienie tłuszczy i wspiera funkcjonowanie wątroby. Sok jest doskonałym źródłem błonnika, który daje szybkie uczucie sytości i pozwala unikać podjadania. Błonnik poprawia dodatkowo mikroflorę jelitową, zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi i sprawia, że układ pokarmowy pozostaje w dobrej kondycji. Regularne spożywanie soku z selera pobudza więc metabolizm i pomaga zrzucić zbędne kilogramy.

Przeważająca większość dietetyków zaleca picie soku z selera rano, na czczo, najlepiej 15-30 minut przed pierwszym posiłkiem.

Seler naciowy jest bogaty w szczawiany, dlatego nie powinny go spożywać osoby cierpiące na zapalenie pęcherza. Napój ten nie jest także zalecany kobietom w ciąży.

Kefir

Naszą listę najzdrowszych napojów świata zamyka znany nam doskonale kefir, powstały w wyniku fermentacji mleka krowiego populacją symbiotycznych organizmów, zwanych popularnie ziarnami kefirowymi. Badania wykazały, że kefir jest cennym źródłem probiotyków i bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Napój ten ma także silne działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i obniżające poziom cholesterolu we krwi. Kefir kontroluje także poziom glukozy i obniża ciśnienie.

W kefirze znajdziemy tak cenne składniki jak:

białko,

witaminy z grupy B,

witamina K,

biotyna,

kwas foliowy,

magnez,

wapń.

Kefir znany jest ze swoich silnych właściwości antybakteryjnych i pomaga walczyć z takimi patogenami jak gronkowiec złocisty, salmonella czy pałeczka okrężnicy. Regularnie spożywany zapobiega też rozwojowi alergii pokarmowych i chroni przed infekcjami układu trawiennego.

Zdjęcie Dieta na bazie kefiru skutecznie oczyszcza jelita / 123RF/PICSEL

Kefiru nie powinny spożywać osoby z alergią na białka mleka krowiego oraz cierpiące na silną nietolerancję laktozy.

Zobacz również: Kulinarne przepisy z kefirem w roli głównej. Proste i smaczne