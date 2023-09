Lwia część produktów spożywczych oferowanych przez sklepy pakowana jest w specjalne opakowania, których celem jest jak najdłuższe utrzymanie świeżości danego artykułu i chronienie go przed zepsuciem.

Niestety zdarzają się sytuacje, gdy nie przyjrzymy się danemu produktowi i w pośpiechu włożymy go do koszyka, a po powrocie do domu okazuje się, że jego opakowanie jest dziwnie nabrzmiałe. Najczęściej dotyczy to produktów mięsnych oraz nabiału, jak chociażby jogurtów.

Czy tak charakterystycznie "spuchnięte" opakowanie powinno dać nam do myślenia?

Reklama

Czytaj także: Tak rozpoznasz, czy dany produkt został zrobiony z robaków. Ważny jeden symbol

Zdjęcie Wybrzuszone opakowanie może świadczyć o tym, że produkt spożywczy jest zepsuty / 123RF/PICSEL

Dlaczego opakowanie mięsa lub nabiału jest nabrzmiałe?

Niestety w większości przypadków, nabrzmiałe opakowanie produktów mięsnych lub tych z nabiałem oznacza, że są one popsute. Dzieje się tak na skutek m.in. nieodpowiedniego przechowywania - zbyt wysokiej temperatury oraz uszkodzeń mechanicznych opakowania, dzięki czemu do produktu dostają się bakterie.

"Spuchnięte" opakowanie to nic innego, jak działanie bakterii. Podczas ich rozmnażania w danym produkcie powstaje dwutlenek węgla, który "nadmuchuje" opakowanie. Tak wyglądające opakowanie w większości przypadków świadczyć będzie o tym, że produkt jest zepsuty.

Warto wiedzieć: Przed wyjazdem z domu włóż monetę do zamrażalnika. Tak uratujesz zdrowie

Zdjęcie Zawsze sprawdzaj stan opakowania produktów mięsnych / 123RF/PICSEL

Czy można spożywać produkty ze "spuchniętego" opakowania?

Specjaliści z dziedziny mikrobiologii są zdania, że takich produktów absolutnie nie powinniśmy spożywać. I choć nabrzmiałe opakowanie nie zawsze musi świadczyć o zepsutym produkcie, to jednak nie warto ryzykować zatruciem.

Duże znaczenie ma również konsystencja, kolor i zapach danego produktu, który pochodzi ze "spuchniętego" opakowania. Nawet jeśli żaden z powyższych czynników nie wskazuje na to, by produkt był zepsuty, to i tak trzeba pamiętać, że w pożywieniu mogą znajdować się groźne dla zdrowia bakterie.