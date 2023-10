Spis treści: 01 Czemu rosół dobry na przeziębienie? Sekret tkwi w szczegółach

Czemu rosół dobry na przeziębienie? Sekret tkwi w szczegółach

Rosół to jedna z tych zup, która ląduje na naszych talerzach zdecydowanie najczęściej. Wielu wręcz nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez smacznego wywaru, zaś inni do reszty przekonują, że to jeden z najlepszych sposobów na kaca. Kolejni sięgają po niego szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zwiększa się ryzyko złapania kataru lub bólu gardła. Ile ludzi, tyle sposobów. Czy jednak rosół rzeczywiście pomaga w przypadku przeziębienia i grypy?

Aromatyczny wywar to jeden z babcinych sposobów walki z pierwszymi oznakami choroby. Wielu uważa go za prawdziwe remedium na przeziębienie. To postanowili sprawdzić naukowcy z University of Nebraska, którzy w 2000 roku przyjrzeli się działaniu rosołu w łagodzeniu objawowych infekcji dróg oddechowych. Wnioski mogą zaskoczyć.

Oto rosół, jako naturalne źródło makroelementów i witamin, sprawdza się szczególnie w momencie, kiedy nasz organizm jest osłabiony. Dodane do niego warzywa bogate są bowiem w witaminę A oraz E, a także potas, magnez, wapń i żelazo. Duże znaczenie ma również forma podania. Gorąca zupa świetnie rozgrzewa, poprawiając jednocześnie samopoczucie. Przy okazji również nawadnia, co ma znaczenie szczególnie przy okazji gorączki.

Czy rosół jest dobry na ból gardła? Oto co leczy rosół

Przygotowując rosół warto postawić na chude mięso i jak największą ilość warzyw. Wówczas szybko postawi na nogi. Dlaczego? Naukowcy z University of Nebraska Medical Center zauważyli, że katar i kaszel są spowodowane reakcją neutrofili na infekcję. Pod wpływem rosołu ich aktywność spada, co powoduje zmniejszenie dolegliwości i objawów przeziębienia.

Zdjęcie Czy rosół jest dobry na ból gardła? Oto co leczy rosół / 123RF/PICSEL

Wywar z mięsa i warzyw pomoże również poprawić kondycję gardła i nosa. Aromat oraz ciepło rosołu oczyszczą zatoki i złagodzą objawy infekcji u osób z problemami układu oddechowego. Co więcej, smaczna zupa może zmniejszyć ryzyko zachorowania lub przyspieszyć wyleczenie. Kiedy jednak dodamy do wywaru dwa sekretne składniki, w mig zamieni się w prawdziwą tarczę ochronną, której niestraszna będzie żadna jesienno-zimowa choroba.

Co można dać do rosołu? Zamieni się w naturalny środek na odporność

Przygotowujesz rosół? Wrzuć do niego odrobinę imbiru oraz kawałek cynamonu. Brzmi niecodziennie? Taki dodatek podkręci smak wywaru, zamieniając jednocześnie zupę w naturalny środek na odporność.

Imbir, który świetnie rozgrzewa, przyspiesza trawienie i wykazuje działanie przeciwzapalne, sprawi, że bulion będzie delikatnie pikantniejszy. Podobnie zadziała odrobina cynamonu.

Kiedy wrzucić dodatki do zupy? Plasterki imbiru należy dodać do wywaru pod koniec gotowania, na około 10-15 minut przed zdjęciem z palnika. Cynamon w lasce można wrzucić do zupy w którymkolwiek momencie gotowania. Należy jednak pamiętać, że im dłużej będzie się w niej znajdować, tym bardziej wpłynie na smak wywaru, zmieniając go na korzenny. Warto dodać go po upływie 2/3 planowanego czasu gotowania. A potem rozsmakowywać się pysznym daniem, które mocno wpłynie na odporność.

