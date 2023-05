Rosół - tradycja polskiej kuchni

Aromat i smak rosołu należy do staropolskiej tradycji. Sama nazwa wzięła się od słowa "rozsolić", bo kiedyś solenie było najlepszym sposobem konserwacji potraw. Przepis na rosół znalazł się już w pierwszej polskiej książce kucharskiej z 1682 roku. Ta zupa to wywar na mięsie i warzywach, gotowana długo i powoli. Tradycyjnym dodatkiem do rosołu oprócz włoszczyzny i mięsa jest opieczona cebula, którą potem się wyjmuje czy lubczyk nadający mu smaku maggi.

Typowymi przyprawami do tej staropolskiej zupy są pieprz, sól, liście laurowe i ziele angielskie. Rosół podajemy z poszatkowaną natką pietruszki i z makaronem, najlepiej domowej roboty. Rodzaj mięsa dodanego do wywaru, czas i sposób gotowania oraz proporcje warzyw i przypraw decydują o tym, że rosół w każdym domu ma swój własny, niepowtarzalny smak.

Nietypowe dodatki do rosołu

Choć rosół stanowi tradycyjną potrawę, warto tę tradycję czasami złamać nietypowymi dodatkami. O ile dodanie lubczyku do rosołu jest powszechne, to dorzucenie do niego jabłka czy trawy cytrynowej może szokować. Niepotrzebnie - egzotyczne składniki rosołu nie zamienią go w inną zupę, a podkreślą jego smak i przełamią nudę w kuchni. Oto nietypowe dodatki, które wzbogacą smak rosołu:

jabłko (jedno, w całości);

trawa cytrynowa;

ocet;

pomidor (jeden, w całości);

czosnek ;

; imbir;

curry;

karmel;

kardamon;

goździki.

Dodatki takie jak curry, imbir czy goździki nadadzą rosołowi lekki egzotyczny posmak, ale też sprawią, że nabierze on więcej właściwości rozgrzewających. Jabłko i pomidor spowodują, że nabierze on smaku lekko słodko - kwaśnego, sprawdzi się to zwłaszcza przy zupach gotowanych na mięsie z kaczki lub gęsi. Trawa cytrynowa lub pieprz cytrynowy nadadzą zupie kwaśnego posmaku, a czosnek i ocet wydobędą smak mięsa. Dodatkowo nietypowe dodatki takie jak ocet, czy pomidor sprawią, że rosół będzie bardziej klarowny.

Zdjęcie Nietypowe dodatki do rosołu sprawią, że będzie on bardziej klarowny. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Co poprawia smak rosołu?

Smak rosołu w dużej mierze zależy od tego, co do niego wrzucimy. Oprócz podanych powyżej nietypowych składników, o smaku rosołu decyduje rodzaj mięsa. Zastanawiasz się, dlaczego rosół mamy był taki pyszny? Być może dodawała do niego mięsa, na które ty byś nawet nie spojrzała, czyli ogony wołowe, kurze łapki czy wołowe gicze. To one dodają rosołowi bardziej wyrazistego smaku, a przy tym sprawiają, że jest on zdrowszy. Są bowiem bogatym źródłem kolagenu.

Jeśli dodajesz do rosołu opieczoną cebulę, jabłko lub pomidora musisz je wyciągnąć, zanim się rozpadną. Jeśli tak się stanie, zupa może nabrać mętnego koloru. Podobnie wyciągamy z niej pora i lubczyk oraz pozostałe warzywa. Marchewkę, seler i pietruszkę możesz pokroić i dodawać do zupy tuż przed podaniem.

Czego nie dodawać do rosołu?

Do rosołu nie należy dodawać kostek rosołowych czy maggi. O smaku rosołu ma decydować jakość i ilość składników, a nie sztuczne polepszacze. Poza tym w gotowaniu rosołu zasada jest taka, że najpierw mięso i warzywa oddają zupie swój aromat, a dopiero na końcu ją solimy. Kostki rosołowe zawierają i warzywa i sól, więc ich używanie sprawi, że smak zupy będzie płaski. Nie ma też co ukrywać, że nie są to najzdrowsze dodatki.

Zdjęcie Magda Gessler radzi, by do rosołu dodać inne mięso, niż kurczaka. Jeśli kurczak, to tylko zagrodowy / 123RF/PICSEL

Tradycyjnie do rosołu wrzucamy też włoszczyznę. W sklepach mamy jej na pęczki, i to dosłownie. Magda Gessler radzi je jednak omijać szerokim łukiem. Zawierają zbyt dużo marchewki w stosunku do innych warzyw, które stanowią esencję rosołu. Lepiej więc samemu skomponować warzywa do rosołu tak, aby ich proporcje były zrównoważone.

Co do rosołu dodaje Magda Gessler?

Ponieważ każda gospodyni ma swój sposób na gotowanie rosołu, dotyczy to również kucharskich autorytetów. Magda Gessler dodaje do swojego rosołu goździki, lubczyk, nietypowym dodatkiem jest 1/4 kapusty włoskiej. Kapusta oczywiście nie powinna się rozpaść i trzeba ją wyjąć przed końcem gotowania zupy. Magda Gessler stanowczo odradza korzystanie z gotowej włoszczyzny w pęczkach i podkreśla znaczenie mięsa w rosole. Dlatego radzi raczej używać mięsa kaczki, gęsi czy indyka niż marketowego kurczaka. Do wołowego rosołu dodaje natomiast ogony wołowe.

Rosół z przepisu Ewy Wachowicz. Sekret - mieszanka mięs

Ewa Wachowicz dodaje do rosołu różne rodzaje mięs - miesza wołowe z drobiowym. Do zupy dorzuca też żołądki lub serca drobiowe, które dają rosołowi charakterystyczny posmak. To właśnie Ewa jest zwolenniczką wrzucania do rosołu jednego jabłka w całości. Czasem dodaje do niego również dwa suszone grzyby i czosnek.

Przepis na rosół od siostry Anastazji. Smak podkreśl natką selera

Siostra Anastazja dodaje do rosołu raczej tradycyjne przyprawy, za to jest zwolenniczką mieszania mięs. W jej rosole obok kurczaka znajdzie się szponder wołowy i elementy kaczki czy gęsi. Jedynym nietypowym dodatkiem, który może zaskoczyć w rosole siostry Anastazji, jest natka selera. Dodawana jest ona w ten sam sposób, co lubczyk - czyli w gałązkach, które wyjmujemy przed końcem gotowania.

