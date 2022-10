Jak suszyć grzyby? Zrób to w ten sposób, a przetrwają lata

Kot chodzi w ten sposób? Ma do przekazania ważną wiadomość Suszenie grzybów jest jedną z najpopularniejszych metod na ich późniejsze przechowywanie. Wysuszone w suszarce, piekarniku, na kaloryferze, a nawet na słońcu, staną się świetnym dodatkiem do gulaszu, pierogów czy zupy. Kilka kapeluszy suszonych grzybów od razu sprawi, że danie stanie się bardziej aromatyczne i smaczniejsze.

Pamiętajmy, aby świeżo zebranych grzybów nie płukać w wodzie. Jesteśmy w stanie dokładnie je oczyścić wyłącznie przy pomocy nożyka. Dobrze ususzone grzyby najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Należy zapakować je w taki sposób, aby nie naciągnęły ponownie wilgocią. Do tego celu posłuży metalowa puszka lub słoik ze szczelną pokrywką.

Mimo wszystko wciąż istnieje jednak obawa, iż ususzone grzyby mogą w przyszłości chłonąć wilgoć lub stać się pożywieniem dla moli. Jak tego uniknąć? Istnieje banalny sposób.

Wrzuć do słoika z grzybami. W ten sposób przedłużysz ich żywot

Do pojemnika, do którego wkładamy wysuszone grzyby warto wrzucić 2-3 listki laurowe. Dlaczego? Liście nie tylko pochłoną wilgoć, ale również odstraszą mole. Insekty nie znoszą bowiem ich zapachu, przez co szybko odpuszczą zainteresowanie grzybami.

Grzyby nie powinny jednak być przechowywane z liściem laurowym zbyt długo. Wówczas wchłoną bowiem zapach przyprawy. Chcąc tego uniknąć wystarczy włożyć liść laurowy do grzybów na tydzień, a następnie wyjąć i umieścić w miseczce w tym samym miejscu, w którym będziemy przechowywać słoiki z grzybami.

