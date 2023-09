Aż 20 borowików w jednym miejscu. Zdjęcie z lasu zrobiło furorę

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

Wrzesień to czas, gdy grzybobranie trwa w najlepsze. Wielu wówczas czeka na prawdziwy wysyp, by w końcu wrócić do domu z pełnym koszem. Jak się okazuje, na udany zbiór mógł liczyć pewien grzybiarz w lesie w powiecie zielonogórskim. W jednym miejscu znalazł aż 20 borowików amerykańskich.

Zdjęcie Pan Paweł znalazł aż 20 borowików amerykańskich w jednym miejscu w lesie w okolicy Drzonowa w powiecie zielonogórskim / facebook.com/MeteoLubuskie / 123RF/PICSEL