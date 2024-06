Skąd bierze się osad w toalecie?

Przede wszystkim zacieki są oznaką tego, że z regularnym czyszczeniem ubikacji jesteśmy nieco na bakier i wykonujemy tę czynność od przypadku do przypadku. Brak czasu i nawał codziennych obowiązków mogą być wytłumaczeniem, lecz jeśli wprowadzimy ten nawyk na stałe do naszego terminarza, doprowadzenie muszli do porządku będzie zajmować zaledwie kilka minut. Jak często czyścić toaletę? Poleca się robić to raz w tygodniu dla uniknięcia powstawania trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Ponadto zacieki z kamienia w sedesie są wynikiem korzystania z twardej wody, z którą mamy do czynienia w większości gospodarstw domowych. Charakteryzuje się ona podwyższonym stężeniem soli wapnia, magnezu, manganu i żelaza. To właśnie one odpowiadają za powstawanie nieestetycznego nalotu. Zacieki stanowią dodatkową pożywkę dla różnego rodzaju bakterii, których w toalecie i tak nie brakuje, stąd tak ważna regularność w sprzątaniu.

Czym wyczyścić toaletę z kamienia?

Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak jest i w tym przypadku. Polecamy wrócić do tradycyjnych, babcinych metod sprzątania, zanim sięgniesz po żrące detergenty. Domowe preparaty są dużo bardziej przyjazne dla środowiska oraz dla... portfela. Podpowiadamy, jakie uniwersalne produkty warto mieć w domu i jak zamienić je w naturalne środki do czyszczenia.

Do dokładnego umycia toalety potrzebujesz najprostszych składników 123RF/PICSEL

Jak usunąć żółty zaciek w toalecie przy pomocy octu?

To zapewne on jako pierwszy przychodzi na myśl, gdy mowa o domowych sposobach na wyczyszczenie uporczywych osadów. Biały ocet pomoże usunąć plamy, zacieki oraz brzydki zapach. Posiada również właściwości dezynfekujące, więc przyda się w walce z bakteriami i drobnoustrojami. Jak go stosować?

Jeśli czyszczenie toalety przeprowadzamy często i regularnie, wystarczy wylać szklankę octu na ścianki sedesu lub użyć butelki ze spryskiwaczem, by ułatwić sobie to zadanie. Możemy zostawić na kilka minut, następnie sięgnąć po szczotkę i bez wysiłku domyć toaletę.

Potrzebujesz mocniejszego środka, bo zacieki postanowiły zadomowić się w muszli na dobre? Do octu możesz dodać odrobinę kwasku cytrynowego lub soku z cytryny. Odświeżający zapach cytrusów to przyjemny efekt uboczny! Jeśli osad nadal nie chce zniknąć, połącz ocet z sodą oczyszczoną i stwórz gęstą pastę. Nanieś ją na zabrudzenia i zostaw na kwadrans. Użyj myjki i spłucz. Toaleta będzie lśnić!

Czym wyczyścić toaletę? Zrób domowe tabletki!

To niezwykle wygodna opcja, więc docenią ją wszystkie osoby, które dostają białej gorączki na myśl o męczącym szorowaniu sedesu. Domowy środek do czyszczenia toalety przygotujesz przy użyciu podstawowych składników obecnych w każdej kuchni. W dodatku samodzielnie zrobione pastylki do czyszczenia można przez długi czas przechowywać, więc ich zapas będziesz mieć zawsze pod ręką.

Czego potrzebujesz? Sięgnij po sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i odrobinę wody. Opcjonalnie możesz dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego lub płynu do mycia naczyń. Co dalej?

W misce wymieszaj sodę i kwasek cytrynowy w równych proporcjach.

Wlej wodę - wystarczy taka ilość, by móc uformować zgrabne tabletki.

Na tym etapie możesz dodać także olejek albo płyn do naczyń.

Podziel masę na porcje przy pomocy łyżki i przełóż na tackę. Wygodną opcją jest użycie silikonowych foremek do babeczek albo na lód.

Zostaw na noc, aby wyschły i stwardniały.

Tak przygotowane tabletki do czyszczenia toalety przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiku. Jak ich używać? Wrzuć jedną sztukę do sedesu i poczekaj, aż się rozpuści. Po 10-15 minutach spłucz. Prościej być nie może!

