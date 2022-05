Cukier to produkt spożywczy, który spotykamy w niemal każdym domu. Stosowany jest najczęściej do słodzenia herbaty, kawy, ulubionych ciast czy deserów, ale nasze babcie znały więcej nietypowych zastosowań tego produktu i wiedziały, że może on ułatwić im codzienne życie. Oto kilka z nich:

Cukier z powodzeniem stosować można w celu wypędzenia z domu insektów, takich jak np. pluskwy czy karaluchy. Wystarczy zmieszać dwie łyżki cukru z proszkiem do pieczenia lub sodą i rozsypać w miejscach, w których się pojawiły.

Cukier idealnie sprawdzi się także jako wywabiacz do plam. Wystarczy wysypać na brudne miejsce niewielką ilość cukru i pozostaw go na około godzinę. Następnie ubranie należy wyprać w tradycyjny sposób.

Cukier z powodzeniem stosować można także w ogrodzie. Wystarczy rozsypać go na trawie i pod drzewami, by skutecznie wygonić z posesji szkodniki, np. nicienie.

Zdjęcie Cukier poradzi sobie m.in. ze szkodnikami w ogrodzie /123RF/PICSEL

Dodaj łyżeczkę cukru do pralki podczas prania. Nie poznasz swoich ubrań!

Nie każdy wie, że cukier warto trzymać także w pralni. Gdy zauważymy, że kolory ubrań stają się mniej intensywne, a nawet wyblakłe, cukier pomoże przywrócić im oryginalny wygląd.

Cukier działa niczym ochraniacz koloru - wystarczy wsypać łyżeczkę cukru do dozownika pralki podczas trybu płukania, by na nowo cieszyć się soczystymi, pięknymi kolorami ubrań.

Jest jeszcze jeden prosty sposób na podkręcenie koloru ubrań, tym razem czarnych i ciemnych. Wystarczy przygotować mocny napar z kawy lub herbaty i litr tego napoju dodać do bębna pralki. Ciemne i czarne kolory odzyskają głębię i będziemy mogli cieszyć się dłużej ulubionymi ubraniami.

