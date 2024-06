Dlaczego ubranie w pralce śmierdzi?

Smród w pralce nie powstaje znikąd. Czasami jest to wynik złej konserwacji urządzenia: brudy, osadów i pleśni, które szybko wypełniają zakamarki, uszczelki oraz inne trudnodostępne miejsca. Jeśli wiemy, że z czyszczeniem pralki jesteśmy na bakier, to trzeba ją porządnie i należycie wyczyścić na wstępie. W pierwszej kolejności należy wyciągnąć szufladę na detergent i porządnie ją wyczyścić. Następnie trzeba zajrzeć w uszczelki i kołnierz okalający bęben pralki, ponieważ tam najczęściej gromadzi się pleśń. Czyszczenie pralki musi także obejmować filtr: on znajduje się zazwyczaj w przedniej części urządzenia. Aby pozbyć się bakterii z pralki, wystarczy włączyć pranie bez ubrań: wybrać program z wysoką temperaturą, dodać szklankę octu i pominąć wirowanie. Takie zabieg, choć bardzo łatwy, powinien problem rozwiązać.

Czysta pralka, a pranie nadal brzydko pachnie?

Pranie nie musi brzydko pachnieć. Wystarczy, że sięgniesz po ocet 123RF/PICSEL

Jeśli mamy czyste sumienie i jesteśmy pewni, że nasza pralka jest wysprzątana należycie, a mimo wszystko, ubrania po wyciągnięciu z urządzenia nadal brzydko pachnie? W takim wypadku również po ponownym praniu problem może się powtórzyć. Co w takim razie trzeba zrobić? Mimo wszystko śmierdzące pranie trzeba wstawić znów do pralki, ale zamiast płynu do płukania tkanin, można dodać do odpowiedniej przegródki szklankę octu. Zamiast pełnego cyklu, trzeba wybrać tylko płukanie. Dlaczego ten patent działa? Otóż ocet niweluje bakterie, a to właśnie one są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach naszych ubrań.

Wiele osób obawia się, że użycie octu spowoduje, że ubrania trwałe przesiąkną zapachem tego specyfiku. Okazuje się, że w trakcie suszenie szybko się ulotni i po jakimś czasie nie pozostaną po nim żadne ślady. Jeśli takie zapewnienia nas nie przekonują, to można do octu dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Warto mieć na uwadze ten o zapachu lawendowym, ponieważ on także odstraszy mole odzieżowe.

Jak unikać brzydkiego zapachu prania?

Przeładowana pralka? To łatwy przepis na stęchliznę 123RF/PICSEL

Chcemy unikać problemu brzydkiego zapachu ubrań? Wcześniej trzeba zrobić rachunek sumienia i samemu sprawdzić, czy nie popełniamy jakiegoś błędu, który niweczy efekt pięknie pachnącego prania. Czego trzeba się na początku wystrzegać? Po pierwsze: trzeba pilnować tego, aby pralka nie była przeładowana. Nie tylko wtedy nasze ubrania nie będą czyste, ale wtedy też szybko dojdzie do tego, że zgromadzone ubranie będzie nieprzyjemnie pachnieć stęchlizną. Po drugie: nie wolno nadużywać nadmiaru detergentów, ponieważ urządzenie nie wypłucze ich należycie. Po trzecie: pranie trzeba wyciągać od razu z pralki po zakokńczneiu pracy urządznia.