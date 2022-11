Jednym z najprostszym sposobów na odkażenie i wyczyszczenie deski klozetowej oraz pozbycie się nieestetycznych, żółtych zacieków jest użycie wybielacza. W tym celu wystarczy wlać ¼ wybielacza do kubka, a następnie przelać do muszli klozetowej, przy krawędziach. Następnie należy napełnić wiadro wodą i dodać pozostałą 1/3 część wybielacza tak, by powstał roztwór. Potem wystarczy już tylko usunąć deskę sedesową i zanurzyć ją w roztworze. Powinna w nim pozostać co najmniej na 15 minut.

Po tym czasie deskę należy dokładnie wyszorować, spłukać i wytrzeć, a w razie potrzeby powtórzyć proces namaczania.

Reklama

Zobacz również: Zapchany zlew i nieprzyjemny odór? Tak pozbędziesz się problemu!

Domowe sposoby na brudną deskę klozetową. Żółte zacieki znikną!

Fani natury i bezpiecznych, ekologicznych rozwiązań, mogą skorzystać z metody czyszczenia deski sedesowej za pomocą pasty z sody oczyszczonej. Soda oczyszczona ma wiele zastosowań - czyści, odkaża i dezynfekuje, a jest przy tym całkowicie naturalna i bezpieczna dla środowiska.

By przygotować pastę, należy po prostu zmieszać wodę z sodą. Następnie należy nałożyć na powierzchnię deski sedesowej ulubiony produkt czyszczący (najlepiej także ekologiczny) i zostawić go na około 15 min. Po tym czasie wycieramy deskę mokrym ręcznikiem.

Na zdezynfekowaną deskę sedesową nakładamy następnie pastę na bazie sody oczyszczonej i rozsmarowujemy ją na zabrudzonej powierzchni. Zostawiamy na około 15 min.

Po tym czasie należy dokładnie wyszorować deskę, od czasu do czasu skrapiając ją wodą. Na koniec wystarczy dokładnie spłukać deskę i osuszyć ręcznikiem. W razie potrzeby czynność można powtórzyć lub zostawić pastę na dłużej, by zadziałała lepiej.

Na koniec ponownie nakładamy nasz ulubiony środek czyszczący i dokładnie wycieramy deskę ręcznikiem.

Z żółtymi zaciekami na desce klozetowej świetnie poradzi sobie także ocet. W tym celu należy zwilżyć ręcznik papierowy octem i przykryć nim dokładnie deskę klozetową. Ręcznik należy pozostawić tak na co najmniej dwie godziny.

Po tym czasie ściągamy ręcznik i dokładnie szorujemy deskę, w razie potrzeby możemy dodawać więcej octu, aż plamy całkiem znikną. Na koniec nakładamy na deskę ulubiony środek dezynfekujący i wycieramy ją ręcznikiem.

Zobacz również:

Te zakamarki to siedliska bakterii w kuchni!