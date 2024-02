Paprotka jest prawdziwym symbolem PRL-u. Nieco starsi doskonale kojarzą ją z okien mieszkań swoich babć, wspominając również szkolne korytarze, których była jedyną ozdobą. Mimo iż na chwilę odeszła w zapomnienie, dziś na nowo rozgaszcza się we wnętrzach naszych mieszkań.

Przy dostatecznej oraz odpowiedniej pielęgnacji odpłaca się zielonymi, gęstymi liśćmi, a niekiedy nawet gigantycznymi rozmiarami. Co jednak, kiedy więdnie i brązowieje? To znak, że nie poświęciliśmy jej należytej uwagi.

Czego nie lubią paprocie? Oto w jakim miejscu powinna stać paprotka

U podstaw zapewnienia paprotce długiego i zdrowego życia stoi odpowiednia pielęgnacja. Roślinę należy przede wszystkim ustawić w miejscu, w którym ma dostęp do rozproszonego światła. W zbyt nasłonecznionej przestrzeni może ulec poparzeniu.

Zdjęcie Należy przestrzegać kilku zasad, aby paproć rosła zdrowa i bujna / 123RF/PICSEL

Paprotka rośnie najlepiej w pomieszczeniu, w którym termometr wskazuje ok. 20-25 st. C latem oraz ok. 18-20 st. C zimą. Narażona na przeciągi i ustawiona bezpośrednio nad źródłem ciepła momentalnie zmarnieje. Z takich miejsc należy więc szybko przestawić doniczkę.

Dlaczego paprotka robi się brązowa? Winne te proste błędy

Paprotka wymaga od swojego właściciela również dostarczenia odpowiedniej ilości wody. Latem podlewanie warto powtarzać nawet 2-3 razy w tygodniu, zaś zimą zaledwie raz na tydzień. Ziemia w doniczce powinna być wilgotna, ale nie mokra.

Mimo iż paprotka nie należy do szczególnie wymagających roślin, zimą jej pielęgnacja może okazać się nieco bardziej skomplikowana. W tym czasie warto regularnie zraszać ją wodą, unikając otwierania okien w pomieszczeniach, w których się znajduje. Kiedy pomimo wszelkich starań zauważysz, że roślina traci kolor, brązowieje i więdnie, natychmiast chwyć po domową odżywkę. Ta w mig postawi paprotkę na nogi.

Czym nawozić paprocie domowe? Prosta mieszanka postawi paprotkę na nogi

Paprotka jest nie tylko domową ozdobą wnętrza, ale również rośliną dbającą o nasze zdrowie. Posiada bowiem zdolność do pochłaniania szkodliwych substancji z powietrza, oczyszczając je z toksyn. Aby tak się działo musi być jednak w pełni dobrej kondycji.

Zdjęcie Zadbana paprotka stanie się prawdziwą ozdobą domu czy mieszkania / 123RF/PICSEL

Kiedy paprotka marnieje, z pomocą nadejdzie egzotyczny owoc. Przygotowana na bazie pestek z granatu odżywka pobudzi roślinę do życia, szybko przywracając jej dawny blask. Wszystko za sprawą zawartych w nich witamin A oraz C, a także minerałów: potasu, cynku, fosforu i wapnia. Te wspierają bowiem paproć, stymulując jej wzrost i zachęcając do wypuszczenia młodych pędów.

Jak wykonać domową odżywkę do paproci? Potrzebować będziemy:

pestek z jednego granatu,

1 l odstanej wody.

Pestki wydrąż z owocu, przełóż do dużego naczynia i zalej wodą. Odstaw na około 3 godziny. Po tym czasie odcedź nawóz. Powstałą odżywką podlewaj paproć raz na trzy tygodnie. A potem już tylko obserwuj jak roślina rośnie, staje się bujniejsza i znacznie zieleńsza.

