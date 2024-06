Hyzop lekarski ma nieocenione właściwości. Nasze babcie nazywały go józefkiem

Hyzop lekarski znany wśród naszych babć oraz mam jako józefek to piękna roślina o wspaniałych właściwościach. Z pozoru przypomina lawendę, jednak różni się od niej pod wieloma względami.



Hyzop osiąga wysokość od 20 do 70 centymetrów i charakteryzuje się wąskimi, lancetowatymi liśćmi. Kwiaty, które zakwitają w okresie letnim, mogą mieć różnorodne barwy — od białej, przez różową, aż po niebiesko-fioletową.

Roślina ta bardzo ładnie prezentuje się w ogródku, gdzie warto go mieć, a to z uwagi na liczne właściwości prozdrowotne, które posiada. Dla naszych przodków, a szczególnie babć, hyzop lekarski był naturalnym środkiem na dolegliwości trawienne, takie jak wzdęcia. Dzięki charakterystycznemu aromatowi może być on wykorzystywany w kuchni jako przyprawa.

Spożywanie hyzopu lekarskiego. Wspomoże układ trawienny, zwalczy infekcje i stany zapalne

Hyzop lekarski jest bogaty w olejki eteryczne, garbniki i antyoksydanty, które nadają mu liczne właściwości zdrowotne. Garbniki to związki roślinne, które wykazują działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i ściągające, przez co wykorzystywany jest w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. Dzięki temu jest skutecznym środkiem w walce z infekcjami.



Pomaga chronić organizm przed wirusami i bakteriami, dlatego może być stosowany w leczeniu przeziębień, grypy, zapalenia płuc, astmy, anginy i bólu gardła. Działa również korzystnie na florę bakteryjną jelit. Herbata z hyzopu, zwłaszcza z dodatkiem miodu, jest polecana osobom zmagającym się z kaszlem mokrym. Roślina ta może również wspomagać regulację ciśnienia tętniczego i leczenie objawów reumatyzmu. Zewnętrznie hyzop stosuje się jako środek przyspieszający gojenie ran i skaleczeń.



Z kolei dzięki wysokiej zawartości olejków eterycznych, roślina ta reguluje perystaltykę jelit, pomaga w eliminacji bólu brzucha i wzdęć oraz przeciwdziała zgadze, niestrawnościom, zaparciom i kolkom.



Co ciekawe hyzop lekarski jest cenioną przyprawą, która może być używana zarówno w postaci świeżej, jak i suszonej. Jego intensywny smak doskonale urozmaica potrawy takie jak zupy, sałatki, mięsa, ryby i sosy.

Zbieranie, suszenie i parzenie hyzopu. Oto jak przygotować smaczny napar

Najlepszym czasem na zbieranie hyzopu lekarskiego jest początek lub pełnia kwitnienia, co przypada na okres od czerwca do września. Roślinę należy ścinać na wysokości około 15 centymetrów nad ziemią, aby pozostawić zawiązki, z których wyrosną nowe pędy. Następnie hyzop suszy się w przewiewnym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 35 stopni Celsjusza.



Ususzone ziele można wykorzystać do przygotowania naparu ziołowego. Wystarczy wsypać 1,5 łyżeczki suszonego hyzopu do szklanki i zalać 250 ml wrzątku, a następnie parzyć pod przykryciem przez około 15 minut.

Musimy jednak zachować ostrożność. Kto nie powinien spożywać hyzopu?

Należy pamiętać, aby nie spożywać hyzopu w nadmiernych ilościach. Osoby stosujące olejek hyzopowy powinny ograniczyć jego dzienną dawkę do 15-20 kropli. Przedawkowanie związków zawartych w hyzopie, takich jak pinokamfon i izopinokamfon, może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym drgawek, krwawień z dróg rodnych, a nawet poronienia. Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania hyzopu lekarskiego.

