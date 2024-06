Owsianka to skarbnica błonnika , więc wspomaga trawienie, zapobiega zaparciom i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. Po takim śniadaniu bez problemu wytrzymasz do drugiego śniadania lub obiadu.

Owsianka ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Zapobiega nagłym skokom i spadkom energii. Pamiętaj jedynie, by rozsądnie dobierać do niej dodatki. Góra suszonych owoców albo kawałków czekolady nie będzie sprzyjać tym właściwościom.