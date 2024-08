Jogurt naturalny - solo czy z dodatkami?

Jogurt naturalny to produkt mleczny, który jest wynikiem fermentacji mleka za pomocą specyficznych kultur bakterii. To przede wszystkim doskonałe źródło białka. Wspiera on budowę i regenerację mięśni. Znajdziemy tam także wapń, który stanowi budulec kości i zębów, probiotyki, które są zbawienne dla naszego układu trawiennego i witaminy z grupy B.

Jeżeli wyklucza się alergie i nietolerancje na białka mleka krowiego, to jogurt naturalny jest doskonałym pomysłem na śniadanie od najmłodszych lat. Jednak dodając do niego mniej zdrowe produkty, jak chociażby słodkie płatki czekoladowe, przekształcamy zdrowy posiłek, w niekoniecznie korzystny dla nas.

Dlatego warto zastanowić się, co dodajemy do jogurtu, by zyskać jeszcze więcej dobra dla naszego organizmu.

Wyjątkowym połączeniem może być dodanie odrobiny... cynamonu i kardamonu. Dlaczego warto zdecydować się na to połączenie?

Cynamon i kardamon. Dwa magiczne składniki, które podbiją właściwości jogurtu

Cynamon ma rewelacyjne właściwości, które wykorzystasz nie tylko w kuchni 123RF/PICSEL

Cynamon to aromatyczna przyprawa pozyskiwana z kory drzew rodzaju Cinnamomum. Ta przyprawa ma długą historię stosowania zarówno w kuchni, jak i w medycynie tradycyjnej.

Nic w tym dziwnego, bo właściwości cynamonu są wyjątkowe i warto go mieć w swojej kuchni. Przede wszystkim cynamon jest bogaty w przeciwutleniacze, takie jak polifenole, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

Substancje zawarte w cynamonie mają właściwości przeciwzapalne, co może pomóc w redukcji stanów zapalnych w organizmie. Posiada też działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co pomaga w zwalczaniu infekcji.

Jako dodatek do jogurtu może mieć tajną broń - regulacja cukru w krwi oraz ochrona przed chorobami serca. W tym pierwszym przypadku cynamon może poprawiać wrażliwość na insulinę i pomagać w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Może to być korzystne dla osób z cukrzycą typu 2 lub osób zagrożonych tą chorobą.

Zaś przy wspieraniu pracy serca cynamon wykazuje właściwości obniżania poziomu cholesterolu LDL (złego cholesterolu) oraz trójglicerydów, co wspiera zdrowie układu krążenia.

Kardamon ma zastosowanie zarówno w kuchni, jak i medycynie 123RF/PICSEL

Właściwości cynamonu może jeszcze wspomóc dodanie do jogurtu kardamonu. Znany jest jako "król przypraw". Tworzony jest z nasion roślin z rodziny imbirowatych, głównie z gatunku Elettaria cardamomum. Ma bogaty, intensywny smak i jest ceniony zarówno w kuchni, jak i w medycynie tradycyjnej.

Przede wszystkim kardamon ma właściwości karminatywne, co oznacza, że pomaga w redukcji wzdęć, a także może stymulować wydzielanie kwasów trawiennych, enzymów i żółci, co wspomaga proces trawienia. Podobnie też jak cynamon może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi i może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.

Dlatego połączenie tych trzech produktów jest swego rodzaju "superjedzeniem" regulującym cukier, wspomagającym serce, regulującym ciśnienie i wpływającym na inne, rozmaite funkcje naszego organizmu.

Po takim śniadaniu możemy mieć także o wiele więcej sił i energii, niż decydując się na słodkie śniadanie, jak chociażby naleśniki.

Komosa ryżowa z jogurtem i malinami Interia Kulinaria