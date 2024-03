Wyjątkowy smak i aromat. Zimą i wczesną wiosną stawiaj na czekoladową odmianę

Pomidory czekoladowe - co o nich wiadomo?

Porady Niezwykła funkcja naklejek na pomidorach. Tak przedłużysz ich świeżość Pomidory to jedne z ulubionych warzyw Polaków. Największym zainteresowaniem cieszą się latem. Wówczas smakują najlepiej. Zimą na próżno szukać okazów odznaczających się tym samym aromatem. Podczas chłodniejszych miesięcy mamy dostęp do pomidorów, które mimo intensywnego koloru są wodniste i nie mają smaku.

Okazuje się, że nie trzeba od razu z nich rezygnować i czekać aż do lata. Uwagę warto skupić na pomidorach czekoladowych. Ich nazwa nie ma jednak nic wspólnego z wyrobem cukierniczym. Jest związana z ciemnym kolorem skórki.

Pomidory czekoladowe można znaleźć pod nazwą kumato. Po raz pierwszy zostały wyhodowane w Hiszpanii w latach 70. ubiegłego wieku. W Polsce zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem.

Jak smakują pomidory czekoladowe?

Pomidory czekoladowe na pierwszy rzut oka wyróżniają się przede wszystkim ciemną barwą. To jednak niejedyna różnica. Do tego dochodzi ich słodki i wyrazisty smak, który jest odczuwany nie tylko podczas słonecznej pory roku. Odpowiada za to spora zawartość cukrów prostych. Poza tym skórka pomidorów kumato jest o wiele grubsza, a miąższ bardziej zbity w porównaniu do pozostałych odmian. Charakteryzują się one także małą ilością pestek.

Na pomidory czekoladowe warto się skusić także zimą i wiosną. Ich smak nie ulega zmianie i nadal odznaczają się wyjątkowym aromatem. Co prawda są one droższe niż pozostałe pomidory, ale biorąc pod uwagę ich walory smakowe, a także wartości odżywcze, są tego warte. Poza tym można je znacznie dłużej przechowywać niż pozostałe odmiany.

Za ciemną skórkę pomidorów czekoladowych odpowiadają antocyjany. To silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki i wykazują działanie antynowotworowe, przeciwzapalne oraz przeciwmiażdżycowe. Na układ krążenia wpływają pozytywnie m.in. poprzez obniżanie ciśnienia krwi i uszczelnianie naczyń krwionośnych. Poza tym korzystnie działają na wzrok i układ nerwowy.

