Jeśli nie chcemy wykorzystywać wody mineralnej do podlewania roślin, użyjmy w tym celu wody po gotowaniu jajek na twardo. Floryści polecają wykorzystanie prostego triku na bazie pozostałej wody. Wystarczy, że zalejemy nią pokruszone skorupki jajek i odstawimy na 4-5 dni. Po tym czasie, niewielkim kosztem, uzyskamy nawóz do roślin kwasolubnych. Tak przygotowana odżywka obfituje w węglan wapnia oraz azot, czyli dwa składniki, które doskonale wzmacniają okazy wyrastające w doniczkach.

Zarówno młode, jak i starsze okazy roślin doniczkowych potrzebują trzech głównych pierwiastków do prawidłowego wzrostu. Mowa tu o potasie, wapniu oraz fosforze. W sklepach ogrodniczych bez trudu znajdziemy preparaty, które oferują idealną mieszankę wskazanych składników. Zanim jednak udamy się na zakupy, warto wiedzieć, że mamy do nich dostęp także w domowym zaciszu. Okazuje się, że doskonałym źródłem cennej kompozycji jest skrobia ziemniaczana.

To tani produkt, który najczęściej mamy już w kuchennej szafce, a jeśli nie, to bez trudu dostaniemy go w każdym sklepie za kilka złotych. W niewielkim opakowaniu kryje się sekret odżywionych i bujnych roślin. Jak zrobić odżywkę ze skrobi ziemniaczanej? Zaczynamy od wyjęcia ok. 1,5 cm górnej warstwy ziemi z doniczki, a następnie na jej miejsce wsypujemy jedną łyżeczkę skrobi ziemniaczanej. Zasypujemy wierzch świeżą porcją ziemi, delikatnie mieszamy i całość podlewamy. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dać skrobi działać.

Jogurt naturalny wymieszany ze świeżymi owocami, pestkami oraz orzechami to doskonała propozycja na zdrową przekąskę. Przysmak świetnie sprawdza się także jako naturalny nawóz do roślin doniczkowych. To świetny patent na wykorzystanie resztki produktu, która po gotowaniu często zostaje w kubeczku. Ogrodnicy doradzają, by nawet niewielką ilość zastosować w ogrodzie lub do odżywienia roślin doniczkowych. Jak przygotować nawóz z jogurtu naturalnego? Zaczynamy od znalezienia dużej miski lub miednicy, a następnie napełniamy ją jednym litrem przefiltrowanej wody i dodajemy dwie pełne łyżki jogurtu naturalnego. Teraz wystarczy tylko całość dokładnie wymieszać, przelać do butelki lub słoika i stosować maksymalnie 1-2 razy w miesiącu.