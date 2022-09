Wymieszaj z wodą i wlej do słoja. Paskudny zapach zniknie szybciej niż myślisz

Szykując domowe przetwory, najczęściej sięgamy po słoiki, które mamy już w domu. Problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, że po ich opróżnieniu i umyciu, z wnętrza nadal wydobywa się nieprzyjemny zapach. Niestety, ale słoiki przejmują zapachy pewnych produktów i zwykłe mycie nie zawsze okazuje się tutaj jedynym rozwiązaniem.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu ze słoików?

Często nawet najlepsze płyny nie potrafią sobie poradzić z tym problemem. Są jednak domowe, proste i szybkie metody na to, aby pozbyć się intensywnej woni. Jednym z nich jest wykorzystanie sody oczyszczonej i octu. Podstawowych produktów, które powinny znaleźć się w każdym domu. Ich połączenie gwarantuje pomoc przy domowych porządkach i świetnie poradzi sobie z naszymi brudnymi słoikami. Co trzeba zrobić? Wystarczy wsypać sodę do słoika i zalać octem. Zacznie pojawiać się piana. Należy odczekać chwilę, aż opadnie i dopiero wtedy zakręcić słoik. Po ok. 15 minutach kilka razy nim mocno wstrząsnąć, a następnie wylać mieszankę, wymyć dokładnie słoik płynem i wysuszyć.

Sposób na pozbycie się brzydkiego zapachu ze słoików? Gorczyca

Kolejnym sposobem, który doradzają gospodynie, jest wykorzystanie gorczycy. Rozgniecione, roztarte w moździerzu ziarna zalewamy w słoiku ciepłą wodą i zostawiamy na cały dzień. Tak przygotowany płyn powinien wchłonąć nieprzyjemny zapach ze słoika.

Jak wyczyścić słoiki? Do pozbycia się nieprzyjemnego zapachu wykorzystaj kawę

Brzydkiego zapachu ze słoików pomoże pozbyć się także kawa, a dokładnie fusy po kawie. W połączeniu z sodą oczyszczoną stworzą środek, który dokładnie wyczyści szklane naczynie. Przygotowaną gęstą pastą nacieramy ścianki słoika i odczekujemy kilkanaście minut. Następnie należy ją dokładnie zmyć.

Jak pozbyć się zapachu ze słoików przy pomocy soli morskiej?

Wsyp łyżkę soli morskiej do słoika, zalej odrobiną letniej wody, zakręć i intensywnie wstrząśnij naczyniem. Najlepiej zrób to przez dłuższą chwilę, tak aby płyn mógł kilka razy obmyć ścianki słoja. Następnie wylej mieszankę, umyj słoik płynem do naczyń i wysusz. Nieprzyjemny zapach nie powinien być już wyczuwalny.

Pamiętaj, że po każdym myciu, słoiki powinny być przechowywane bez zakrętek. Te po prostu połóż obok.

