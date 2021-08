Co to jest jad kiełbasiany?

Zatrucie jadem kiełbasianym jest jednym z najpoważniejszych zatruć, jakiego może doświadczyć człowiek.

Zdarza się rzadko, ale gdy już do niego dojdzie, osoba zatruta przechodzi go ciężko, a w skrajnych przypadkach może także dojść do zgonu.

Czym właściwie jest jad kiełbasiany? Wszystkiemu winne są laseczki bakterii Clostridium botulinum, które występują powszechnie w glebie.



Namnażają się, gdy nie mają dostępu do wystarczającej ilości tlenu. Bakterie te mogą rozwijać się nie tylko w ziemi, ale także właśnie w żywności czy nawet ranie na ciele.



Dlatego też jad może występować w konserwach wszelkiego rodzaju i w przetworach zamkniętych w słoikach. W takich warunkach bakterie rozmnażają się wytwarzają neurotoksynę, która zatruwa produkt spożywczy.



Zdjęcie Zatrucie jadem kiełbasianym wymaga natychmiastowej hospitalizacji i odtrucia /123RF/PICSEL



Przebieg zatrucia jadem kiełbasianym

Kiedy dojdzie już do zatrucia jadem kiełbasianym, organizm szybko reaguje. Najczęściej zaczyna się od zmęczenia i osłabienia, do którego stopniowo dochodzą kolejne objawy:



- suchość w jamie ustnej;

- upośledzenie wytwarzania potu;

- porażenie mięśni gałki ocznej - światłowstręt, podwójne widzenie, zez, opadanie powiek, rozszerzenie źrenic;

- trudności z mówieniem i połykaniem ;

- porażenie perystaltyki jelit - wzdęcia i zaparcia;

- zaburzenia przy oddawaniu moczu i uszkodzenie mięśni całego ciała.



Wskutek porażenia ośrodka oddechowego i zatrzymania krążenia może dojść do zgonu.



Dlatego tak ważna jest szybka reakcja i specjalistyczna pomoc. Jedyną drogą leczenia jest podanie antytoksyny botulinowej. Dokonuje się także oczyszczenia organizmu z toksyn poprzez wywołanie wymiotów i płukanie żołądka. Zatrucie ma przebieg ciężki, a osoby które zostały wyleczone, długo wracają do sił.



Zdjęcie Jad kiełbasiany jest jedną z najcięższych trucizn, które mogą doprowadzić nawet do zgonu /123RF/PICSEL





Jad kiełbasiany w przetworach

Do zatrucia jadem kiełbasianym nie dochodzi zbyt często, ale jeżeli już się to dzieje, jest to wina spożycia zepsutych konserw i przetworów, które w trakcie przygotowywania zostały źle zawekowane.



Najczęściej dochodzi do pojawienia się bakterii w konserwach, gdzie znajdują się warzywa o niskiej zawartości kwasów: fasolka (zielona i szparagowa), ogórki czy buraki.



Aby wykluczyć ryzyko pojawienia się bakterii Clostridium botulinum, należy stosować się do ścisłych zasad higieny podczas przygotowania weków i postępować zgodnie ze sprawdzoną recepturą.

Eksperci NIZP-PZH zalecają dokładne wyparzenie słoików przed ich napełnieniem, a następnie trzykrotne gotowanie przetworów - pierwszego i drugiego dnia przez godzinę, a trzeciego przez 30 minut.



Kiedy weki są już gotowe, nie bez znaczenia jest także sposób ich przechowywania - najlepiej kiedy znajdą się one w niskiej temperaturze, a nie w pokojowej i bez dostępu światła.



Jeżeli chodzi o konserwy z posiłkami, które można spożyć na ciepło, zaleca się przed ich spożyciem gotowanie żywności przez 10 minut lub podgrzewanie konserwy przez 30 minut w temperaturze 80 stopni Celsjusza.