Termoregulacja to zdolność utrzymywania stałej temperatury, niezależnie od warunków otoczenia. Tę właściwość zachowują pestki wiśni . Zdecydowanie częściej wykorzystywane są do rozgrzewania. Niewielu wie, że mogą być również doskonałą metodą na schłodzenie ciała. Zarówno rozgrzane, jak i schłodzone zachowują swoje właściwości przez około godzinę.

Nasze babki lubiły z nich korzystać. Wkładały oczyszczone i osuszone wiśniowe pestki do lnianych woreczków i w ten sposób tworzyły domowe termofory. Podgrzewane na piecach kaflowych długo utrzymywały ciepło. Medycyna ludowa miała swoją mądrość i wiele patentów, z których warto korzystać również dziś. Wszak mimo rozwoju medycyny i przemysłu farmaceutycznego, nic nie zastąpi domowych sposobów radzenia sobie z bólem. Powinniśmy po nie sięgać w pierwszej kolejności, gdyż są pozbawione działań ubocznych, które niesie za sobą każdy lek.

Dziś możemy rozgrzać pestki, wkładając je na kwadrans do piekarnika (rozgrzanego do temperatury 150 stopni Celsjusza), zimą na grzejniku, a latem wystawiając je na słońce. Ciepły termofor wydziela kojący wiśniowy aromat.

Wypełniony wiśniowymi pestkami termofor to doskonałe antidotum na bóle reumatyczne. Może być pomocny kobietom, zwłaszcza przy bólach i skurczach macicy w trakcie menstruacji oraz przy bólach brzucha innego pochodzenia. Okłady z ciepłych wiśniowych pestek znoszą dyskomfort metaboliczny i wzdęcia.

Zamknięte w lnianym czy bawełnianym woreczku pestki można z powodzeniem nie tylko rozgrzać, ale też schłodzić. Zabezpieczony przed wilgocią termofor (wystarczy schować go w tym celu do foliowego, szczelnego woreczka) wkładamy na godzinę do zamrażarki. Schłodzone pestki stworzą doskonały zimny kompres.