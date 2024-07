Czy jeżówka jest rośliną wieloletnią?

Jeżówka purpurowa pochodzi z Ameryki Północnej, ale już od pewnego czasu zadomowiła się w Europie. Trudno ją pomylić z inną rośliną, ponieważ ma bardzo charakterystyczne kwiaty, które widoczne są z daleka. Co ciekawe, jeżówka może kwitnąć od lipca, aż do października, czyli prawie 90 dni. Wbrew nazwie, można spotkać kilka ciekawych kolorystycznie odmian płatków: np. brązowe, pomarańczowe, bordowe, żółte, itd. Wiele osób zastanawia się, zanim podejmie się uprawy, czy jeżówka jest rośliną wieloletnią. Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ po przekwitnięciu wzrasta ponownie wiosną, a często nawet sama się rozsiewa i zagęszcza, tworząc barwny dywan na rabacie. Choć jeżówka może być w jednym miejscu przez wiele lat, to nie oznacza, że jest mrozoodporna, gdyż często wymaga zakrycia jesienią, aby w kolejnym sezonie mogła być znów w pełnej krasie.

Jakie stanowisko dla jeżówki purpurowej jest odpowiednie?

Jeżówka purpurowa może kwitnąć przez 90 dni: od lipca do października 123RF/PICSEL

Jeśli zostaliśmy zachęceni do uprawy jeżówki purpurowej, to czas poznać jej wymagania. Przede wszystkim rośnie najlepiej na stanowiskach jasnych i słonecznych, ale półcień nie dyskwalifikuje jej posiadania. Niedobór słońca może wtedy jednak odbić się na liczbie kwiatów, a więc będzie ich zdecydowanie mniej. Jeżówka purpurowa raczej nie jest wybredna jeśli chodzi o jakość gleby, ponieważ poradzi sobie prawie na każdej, jednak najlepszy wygląd i wzrost osiągnie na ziemi próchniczej i bardzo żyznej. Jeśli spełnimy wszystkie wymagania, to wtedy jeżówka purpurowa możne nawet osiągnąć 1,5 m wysokości, co sprawi, że nie tylko będzie ozdobą ogrodu, ale świetnie będzie nadawać się na tzw. kwiat cięty.

Jak pielęgnować jeżówkę purpurową?

Pielęgnacja jeżówki purpurowej nie jest trudna, ale trzeba pamiętać o kilku zabiegach. Przede wszystkim podłoże, na którym rosną kwiaty, powinno być wyłożone ściółką, co znacząco zredukuje parowanie i poprawi komfort wzrostu jeżówki. Ponadto niezbędne jest częste podlewanie, ponieważ bez niego możemy zapomnieć o dekoracyjnych kwiatach. Niezbędne jest również zasilanie nawozami, a także usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pobudzi roślinę do wytwarzania nowych.

Na co dobra jest jeżówka purpurowa?

Jeżówka purpurowa może mieć różne kolory płatków 123RF/PICSEL

Jeżówka purpurowa jest cenionym surowcem suplementów diety oraz kosmetyków, ale częściej można spotkać się z łacińską nazwą: echinacea. Wyciągi roślinne działają najbardziej na odporność, co jest nieocenione w trakcie sezonu infekcyjnego.

Ponadto może wspierać pracę układu pokarmowego, niweluje biegunki oraz bóle brzucha, a także łagodzić inne dolegliwości żołądkowe spowodowane stresem. Echinacea to także dobry sposób na poprawę kondycji skóry. Nie dość, że pomaga syntetyzować kolagen, co przekłada się na młodszy wygląd, to także może redukować stany zapalne, wspierać procesy regeneracji i gojenia, a także pomóc pozbyć się trądziku.