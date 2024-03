Tani i szybki nawóz do roślin. Nigdy nie wyrzucaj ich do kosza

Nie każdy wie, że jako domową odżywkę do azalii możemy wykorzystać fusy po kawie! Zazwyczaj lądują one w koszu na śmieci, co jest ogromnym błędem. To właśnie one mogą posłużyć za tani, naturalny i bezpieczny nawóz, który sprawi, że nasze rośliny bujnie zakwitną na wiosnę.