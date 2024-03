Spis treści:

Owoce aronii - naturalne lekarstwo na wiele chorób. Pomagają zapobiegać miażdżycy, nadciśnieniu czy schorzeniom oczu. Aronia to źródło wielu ważnych dla naszego zdrowia składników takich jak wapń, żelazo, miedź, jod, bor, mangan, witamina C, B2, B3, B9 i E. Jest również cennym źródłem bioflanoidów i flawonoidów.

Aronia naturalnie występuje na wschodnich wybrzeżach Ameryki Północnej. Amerykanie mówią na nią "chokeberry", czyli "jagoda o cierpkim smaku". W Polsce z roku na rok aronia cieszy się coraz większą popularnością ze względu na uniwersalne zastosowanie - z jej owoców można przygotować wyśmienite przetwory czy soki, jest łatwa w uprawie i - jak już wspomnieliśmy - ma cenne dla zdrowia właściwości.

Uprawa aronii

Aronia nie ma zbyt wielkich wymagań, jeśli chodzi o uprawę. Jest odporna na mróz, dobrze znosi suszę i nie wymaga podlewania. Roślina rośnie w większości gleb - nawet w kamienistych czy piaszczystych. Jednak najlepszym podłożem dla aronii jest gleba umiarkowanie wilgotna. Preferuje słoneczne stanowiska, ale poradzi sobie również w półcieniu. Roślina zaczyna owocować dość wcześnie, bo już w drugim roku od zasadzenia.

Aronię - podobnie jak inne owocowe drzewka, należy sadzić wiosną, w marcu lub kwietniu. Drugi termin to październik lub listopad. Aronię z doniczki można przesadzić do gruntu również latem, ponieważ jej wegetacja trwa już od momentu zakupienia. Przy młodych sadzonkach warto pamiętać o podlewaniu - aż do "przyjęcia się".

Krzew może osiągać rozpiętość 2,5 x 2,5 m, jego liście są długie i mają intensywny odcień ciemnej zieleni. W maju zachwyca białymi kwiatami, z kolei jesienią liście przybierają intensywny czerwony kolor. W tych porach roku aronia jest jedną z najpiękniejszych ogrodowych dekoracji. Ze względu na to, że jest gęstym i dość sporym krzewem, sprawdzi się również w roli żywopłotu.

Przycinanie aronii. Wykonaj zabieg w tym terminie

Chociaż aronia nie ma zbyt wielkich wymagań co do uprawy, warto wykonać jeden prosty zabieg. Chodzi o przycinanie krzewu, które sprawi, że do rośliny będzie docierała większa ilość światła. To sprawi, że owoce będą większe i będą miały o wiele bardziej intensywną barwę.

Pomimo tego, że aronia i tak poradziłaby sobie bez tego zabiegu, jest on mimo wszystko zalecany. Zwłaszcza, że jest to jeden z najprostszych do przycięcia krzewów. Można go przycinać na wysokość i szerokość w dowolny sposób, ponieważ owoce pojawiają się zarówno na krótszych, jak i na dłuższych gałązkach.

Kiedy przycinać aronię? W przypadku młodych krzewów, zabieg należy przeprowadzić wiosną (nawet po posadzeniu). Jeśli sadzimy aronię jesienią, to z pierwszym cięciem należy poczekać do kolejnej wiosny. Gałązki krzewu należy skrócić o połowę, a krzywe i leżące pędy należy usunąć. W kolejnych latach aronii nie trzeba formować, bo krzew zbuduje naturalny pokrój. Należy tylko usuwać kilka najstarszych gałęzi. Najlepiej przycinać ją wiosną lub po kwitnieniu, warto na bieżąco przycinać też pędy zbyt szeroko rozpostarte lub leżące.

