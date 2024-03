Ogródek to wizytówka każdego działkowca. Nie każdy daje jednak to samo pole do popisu. Ten o niewielkiej powierzchni stawia przed ogrodnikiem spore wyzwanie, zmuszając go do wyboru takich roślin, które nie osiągną zbyt dużych rozmiarów, nie ograniczając tym samym rozwoju innych, rosnących w pobliżu.