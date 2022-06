Wyrzucić do kosza czy odkroić i zjeść? Co zrobić, gdy pleśń pojawi się na pieczywie?

Porady

Pieczywo to podstawowy artykuł spożywczy. Podczas codziennych zakupów w naszych koszykach jako pierwsze lądują świeże bułki i chleby. Pieczywo niestety nie należy do produktów, które można kupić „na zapas”. Już po kilku dniach pleśnieje. Niektórzy, nie chcąc marnować żywności, odkrajają wówczas zepsutą część i zjadają resztę. To praktyka, która prędzej czy później skończy się zatruciem pokarmowym!

Zdjęcie Pleśń na chlebie dla wielu z nas nie jest obcym widokiem / 123RF/PICSEL