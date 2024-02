Grubosz (nazywany też drzewkiem szczęścia) to rodzaj rośliny z rodziny gruboszowatych, która liczy co najmniej 209 gatunków. Większość z nich rośnie w południowej Afryce. Do polskiej flory należy tylko jeden dziko występujący gatunek - grubosz wodny. Grubosze to sukulenty, gromadzące wodę w mięsistych liściach i łodygach. Zazwyczaj osiągają do 0,5 m wysokości, mają mięsistą blaszkę i rzadkie kwiaty. W pierwszych latach są zwarte i regularne, ale z czasem stają się mniej atrakcyjne i wymagają przycięcia. Jak i kiedy wykonać ten zabieg?

Kiedy przycinać grubosza?

Wieloletnie grubosze z czasem tracą swoją elegancką formę, ich sztywne pędy drewnieją i wyciągają się ku światłu, przez co stają się długie oraz powyginane. Wraz z upływem lat rośliny te tracą również liście. Na szczęście proces ten można zatrzymać i przywrócić drzewku szczęścia jego dawny wygląd.

Trik doświadczonej kucharki. Szumowiny ściąga jednym ruchem łyżki Zabieg przycinania grubosza wykonywać możemy w zasadzie przez cały rok, ale najlepszym terminem jest wiosna - to wtedy roślina rozpoczyna bowiem okres wegetacji i ma najwięcej sił na regenerację. Skracanie pędów drzewka szczęścia konieczne jest zwłaszcza wtedy, gdy są one już na tyle długie, że roślina zaczyna się przewracać.

Przycinanie grubosza jest niezbędne w sytuacji, gdy chcemy rozmnożyć roślinę lub gdy jest ona chora i zaatakowana przez szkodniki. Warto wiedzieć, że grubosze doskonale znoszą przycinanie i błyskawicznie się regenerują, wytwarzając zdrowe i silne przyrosty.

Jak formować grubosza?

Część osób decyduje się na przycięcie grubosza, by uzyskać piękny kształt drzewka szczęścia. W tej sytuacji należy zdecydować się na cięcie formujące. Polega ono na nadaniu mu odpowiedniej szerokości i skróceniu bocznych łodyg nie więcej niż o połowę. Wysokość głównego pędu (pnia) również można zmniejszyć, ścinając go maksymalnie o 1/3. Mocno należy przycinać jedynie stare gałęzie grubosza.

WAŻNE: Młode odrosty skracamy tylko na końcach.

Cięcia należy wykonywać zawsze nad oczkami, z których po pewnym czasie wyrosną nowe rozgałęzienia. Grubosz będzie miał pokrój drzewka, jeżeli z dolnej części pędu głównego usuniemy wszystkie liście.

